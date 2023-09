Die Zeit von Mario Balotelli beim FC Sion ist vorbei. KEYSTONE

Der FC Sion ist Mario Balotelli endlich los. Der Italiener war nichts anderes als ein teures Missverständnis. Wir haben aufgeschlüsselt, wie viel der Stürmer im Verhältnis zu seinen Kosten tatsächlich leistete.

Mario Balotelli verlässt den FC Sion und wechselt zurück in die Türkei zu Adana Demirspor. Damit geht ein teures Missverständnis zu Ende.

Die Kosten aus Ablöse und Gehalt beliefen sich für den FC Sion auf über fünf Millionen Franken.

Das Missverständnis Mario Balotelli beim FC Sion hat ein Ende. Sein Ex-Klub Adana Demirspor gibt am frühen Freitagabend die Verpflichtung des Stürmers bekannt.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Torjäger als Königstransfer präsentiert. Rund 2,62 Millionen Euro zahlten die Walliser an Demirspor, um sich die Dienste von Balotelli zu sichern. Dazu kommt gemäss dem «Blick» ein Lohn von rund 2,8 Millionen Euro brutto.

Insgesamt kostete der Italiener den FC Sion also ungefähr umgerechnete 5,17 Millionen Franken. Wir haben ausgerechnet, was er dafür lieferte.

Balotellis Sion-Bilanz 6 Tore

Pro Tor kostete Balotelli den FC Sion etwas mehr als 860'000 Franken.

19 Spiele

Pro Spiel kostete Balotelli den FC Sion rund 272'000 Franken.

1'328 Einsatzminuten

Aber einen Mario Balotelli misst man ja auch nicht an Spielen oder Toren, sondern an seinen Schlagzeilen, die er neben dem Platz liefert. Das waren seine fünf Highlights während seiner Saison im Wallis:

Balotelli zeigt den FCB-Fans den Mittelfinger

5. November 2022

Der Start von Balotelli in der Schweiz ist vielversprechend. Nach sechs Spielen hat er vier Tore auf dem Konto, er trifft im Schnitt alle 78 Minuten. Doch in seinem achten Spiel in der Super League sorgt Mario Balotelli für einen ersten Eklat. Der Stürmer ist beim Gastspiel über einen ausbleibenden Foul-Pfiff verärgert. Auf Pfiffe der Basel-Fans reagiert er mit dem Mittelfinger. Weder Schiedsrichter noch VAR bemerken die Aktion – Balotelli wird nicht des Feldes verwiesen.

Balotelli zeigt den Basel-Fans den Mittelfinger 06.11.2022

Balotelli bezeichnet die Liga als Mafia

7. November 2022

Bevor der Verband eine Strafe für Balotellis Mittelfinger festgelegt hat, geht dieser selbst in die Offensive. In einem Statement, welches er dreisprachig auf Instagram veröffentlicht, greift der Italiener zu drastischen Worten: «Schweizerischer Verband: Ich weiss nicht, in was für einer Mafia Sie sind, aber glauben Sie mir, Spieler wie ich sind nicht stolz darauf, in einer Liga zu spielen, in der Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit herrschen.» Als Konsequenz wird Balotelli für zwei Spiele gesperrt.

Balotellis Shirt brennt

25. November 2022

Die Massnahmen des damaligen Trainers Fabio Celestini, etwa die Beförderung von Mario Balotelli zum Captain, greifen nicht. Der italienische Starstürmer strahlt beim 0:4 zu Hause gegen St.Gallen mit seiner negativen Körpersprache nichts Mitreissendes aus. Er scheint die Mitspieler zu hemmen. Entsprechend gross ist auch der Frust bei den Fans. Dieser geht so weit, dass ein Anhänger das Shirt des Italieners nach Spielende mal eben in Flammen aufgehen lässt.

Balotelli-Trikot brennt im Tourbillon Der Frust bei den Sion-Fans über die schwachen Leistungen des Teams mit Superstar Mario Ballotelli ist nach der 0:4-Pleite gegen St.Gallen riesig. Sogar ein Trikot des italienischen Stürmers wird im Tourbillon abgefackelt. 25.02.2023

Schlag gegen Constantin

18. Februar 2023

Nach einem Spiel im Februar gegen Winterthur (1:1) geht der Starstürmer mit Sion-Sportchef Barthélémy Constantin an die Fasnacht. Die beiden verkleiden sich, um unerkannt zu bleiben, heisst es in einem Bericht. Ein Partygänger soll Balotelli aber erkannt haben und zückt seine Kamera, was dem Italiener überhaupt nicht gefällt.

«Erst kam es zu Beleidigungen, dann flogen die Fäuste», schreibt der «Blick» damals. Constantin junior soll dazwischengegangen sein, um Balotelli zu schützen. «Mitten im Gerangel kassierte der Sportchef plötzlich einen Faustschlag von Balotelli.» Offensichtlich ein Versehen des Stürmers, aber ein schmerzhaftes für Constantin, der ein blaues Auge davonträgt.

Balotelli in Venedig statt in Sitten

10. August 2023

Die Walliser haben nach ihrem Abstieg die Challenge-League-Saison längst begonnen, doch «Balo» hat man beim FC Sion noch nicht im Kader gesehen. Offiziell gilt der Italiener als verletzt. Sein letztes Pflichtspiel machte Balotelli beim 0:5 in Genf am 13. Mai.

Während seine Mannschaftskameraden trainieren und spielen, um Sion zurück in die erste Liga zu bringen, vergnügt sich Mario Balotelli stattdessen mit seiner neuen Flamme in Venedig.