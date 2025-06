Der FC Aarau verlängert mit Sofian Bahloul – auch wenn dieser davon offenbar überrascht ist. Bild: Keystone

Der FC Aarau verkündet, dass die Kaufoption für Sofian Bahloul gezogen wird und der Offensivspieler mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet wird. Bahlouls Reaktion auf «X» gibt allerdings Rätsel auf.

Im letzten Winter setzt der FC Aarau im Aufstiegsrennen der Challenge League ein Zeichen und holt Sofian Bahloul zurück in die Challenge League. Der Ex-Wiler wechselt vom SCR Altach aus der österreichischen Bundesliga zum FCA und hat zu dem Zeitpunkt schon die Erfahrung von 180 Challenge-League-Spielen, in denen er beachtliche 47 Tore erzielt.

Ausgemacht ist zunächst ein Leihwechsel. Zugleich unterschreibt Bahloul aber einen Vertrag von Sommer 2025 bis 2028, der aktiviert wird, sofern der FCA dies beabsichtigt. Und nachdem der Franzose in insgesamt 19 Einsätzen für Aarau zwei Tore erzielt und deren drei vorbereitet, ist für den FCA klar, dass man mit Bahloul in die Zukunft gehen will.

Bahloul zeigt sich überrascht

«Der FC Aarau zieht die Kaufoption für Offensivspieler Sofian Bahloul und stattet ihn mit einem Dreijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028 aus», verkündet der Verein am Donnerstag auf seiner Webseite. Zur Freude von Sportchef Elsad Zverotic, der wie folgt zitiert wird: «Sofian ist ein Unterschiedsspieler und wir freuen uns weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu können.»

Und was sagt Bahloul? Der Franzose scheint nichts von seinem Glück zu wissen. Das zumindest legt ein Kommentar auf «X» nahe. Bahloul kommentiert die Vollzugsmeldung mit drei Fragezeichen und erklärt einem nachfragenden User: «Sie wollen es ohne meine Zustimmung erzwingen.»

Auf Nachfrage von blue Sport sagt Sportchef Zverotic: «Wir hatten eine Kaufoption vereinbart. Alle Parteien waren informiert und wir haben sie gezogen.» Und was meint er zu Bahlouls Reaktion? «Darüber will ich mich nicht äussern.»

