Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan» 24.09.2025

Der FC Aarau ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen hervorragend in die Saison gestartet. Darüber hinaus gelang im Cup letzte Woche der grosse Coup gegen die Young Boys. CEO Sandro Burki ordnet die aktuellen Erfolge bei blue Sport ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit sieben Siegen und der Maximalpunktzahl von 21 ist der FC Aarau sackstark in die neue Saison gestartet.

Vor dem Duell gegen Étoile Carouge beträgt der Abstand an der Tabellenspitze der Challenge League bereits sieben Punkte.

Darüber hinaus überraschte Aarau im Schweizer Cup letztes Wochenende mit einem Sieg gegen YB.

CEO Sandro Burki spricht mit blue Sport über die jüngsten Erfolge und über den Fall Zvertotic.

Am vergangenen Samstag gelingt Aarau im Cup der grosse Coup. Dank eines 1:0-Erfolgs gegen Super Ligist YB steht der FCA im Achtelfinale. Genau wie Fans und Spieler ist auch CEO Sandro Burki nach dem grossen Erfolg aus dem Häuschen. «Ich bin zum Glück nicht mehr Spieler. Wir haben nach dem Spiel noch darauf angestossen», lacht Burki im Gespräch mit blue Sport. «Es war ein schöner Moment. Die Leistung und die Stimmung im Brügglifeld waren top!»

Ob es am Ende sogar für den Titel reichen könnte? «Das ist noch ein langer Weg. Wir freuen uns über den Sieg gegen YB und freuen uns jetzt auf das Spiel gegen Sion. Wir nehmen Schritt für Schritt und schauen dann.»

«Wir kennen die Challenge League»

Aber nicht nur im Cup läufts, auch in der Liga spielt der FC Aarau aktuell ganz gross auf. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen beträgt der Abstand an der Tabellenspitze der Challenge League bereits sieben Punkte. Kann aktuell überhaupt etwas schieflaufen?

«Ein solches Gefühl kann in solchen Phasen schon mal aufkommen. Man hat mehr Selbstvertrauen, vieles fällt einem einfacher als sonst», sagt Burki, warnt aber vor dem Spiel gegen Étoile Carouge: «Wir kennen die Challenge League, da ist jedes Spiel hart erarbeitet und umkämpft. Ich gehe am Freitag nicht nach Carouge und denke: ‹Da werden wir ja auch gewinnen.› Sie haben im Cup stark gespielt und der Platz ist nicht einfach.»

Was Burki über einen möglichen Cup-Triumph des FC Aarau, die Ausschreitungen nach dem Spiel gegen YB und den Fall Zvertotic sagt, erfährst du im Video oben.