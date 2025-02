Aarau – Bellinzona 2:1 dieci Challenge League // 20. Runde // Saison 24/25 01.02.2025

Aarau bleibt dem FC Thun in der Challenge League auf den Fersen. Der Tabellenzweite gewinnt zuhause gegen Bellinzona nach Rückstand 2:1.

Keystone-SDA, sda SDA

Vor nicht ganz 5000 Zuschauern rannte Aarau auf dem Brügglifeld eine Stunde lang einem Rückstand hinterher. Auch ein Penalty, den Valon Fazliu vergab, brachte den Ausgleich vorerst nicht.

Schliesslich glich Henri Koide das frühe 0:1 in der 66. Minute aus und sicherte Nikola Gjorgjev dem seit Anfang November in der Liga ungeschlagenen Aufstiegsaspiranten von Trainer Brunello Iacopetta mit dem 2:1 in der 82. Minute den vierten Sieg in Folge.

Aarau bleibt damit vier Punkte hinter Leader Thun. Das Polster auf Etoile Carouge im 3. Rang beträgt nun vier Punkte. Im zweiten Spiel des Tages trennten sich Vaduz und Stade Nyonnais 1:1.