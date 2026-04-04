Rapperswil-Jona – Aarau 4:5 Challenge League | 28. Runde | Saison 25/26 04.04.2026

Aarau schliesst in der 28. Runde der Challenge League punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf. Das Team von Trainer Bruno Iacopetta feiert in Rapperswil einen spektakulären 5:3-Sieg.

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Die Aarauer lagen zunächst mit 1:2 (25.) und 2:3 (36.) zurück, ehe sie mit drei Toren in Serie auf 5:3 (73.) stellten. Die letzten beiden Treffer erzielte Elias Filet. Zuvor hatten Shkelqim Vladi für Aarau und Janis Lüthi für die Rapperswiler jeweils doppelt getroffen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenzweiten. Bereits am Freitag hatte Vaduz mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax vorgelegt.