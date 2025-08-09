  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Aarau gewinnt auch sein zweites Spiel

SDA

9.8.2025 - 20:20

Aarau – Xamax 2:0

Aarau – Xamax 2:0

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

09.08.2025

Der FC Aarau gewinnt in der Challenge League auch sein zweites Spiel. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax steht er zumindest bis am Sonntag an der Tabellenspitze.

Keystone-SDA

09.08.2025, 20:20

09.08.2025, 20:27

Obwohl der FC Aarau wegen des wetterbedingten Spielabbruchs gegen Bellinzona erst zwei Partien in der Wertung hat, steht er schon an der Spitze der Challenge League. Nur Vaduz könnte mit einem Sieg gegen Nyon am Sonntag zum Abschluss der 3. Runde noch an den Aargauern vorbeiziehen.

Am Samstagabend reichte dem FCA eine solide Leistung zum Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax. Der vom FC Zürich gekommene Ghanaer Daniel Afriyie traf früh zum 1:0, nachdem er bereits gegen Wil (3:1) einen Treffer erzielt hatte und auch gegen Bellinzona erfolgreich gewesen war. Das 2:0 fiel in der Nachspielzeit durch Joker Henri Koide.

Telegramme und Tabelle:

Stade Lausanne-Ouchy – Bellinzona 2:1 (1:1). – SR Berchier. – Tore: 33. Sadiku 0:1. 43. Caddy (Penalty) 1:1. 52. Nomel 2:1.

Aarau – Neuchâtel Xamax FCS 2:0 (1:0). – SR Wolfensberger. – Tore: 14. Afriyie 1:0. 91. Koide 2:0.

Die weiteren Spiele der 3. Runde. Freitag: Wil – Etoile Carouge 1:0 (0:0). Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3 (0:1). – Sonntag: Vaduz – Stade Nyonnais 14.00.

1. Aarau 2/6 (5:1). 2. Yverdon 3/6 (7:4). 3. Vaduz 2/4 (3:2). 4. Stade Nyonnais 2/4 (2:1). 5. Neuchâtel Xamax FCS 3/4 (6:4). 6. Wil 3/4 (3:4). 7. Rapperswil-Jona 3/3 (1:4). 8. Stade Lausanne-Ouchy 3/2 (5:6). 9. Bellinzona 2/1 (3:7). 10. Etoile Carouge 3/1 (1:3).

Meistgelesen

Erstes Lovemobil am Ziel +++ Wasserpistolen mit fragwürdiger Munition +++ Verkaufsschlager nicht ganz jugendfrei
Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich
Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

Videos aus dem Ressort

Aarau – Xamax 2:0

Aarau – Xamax 2:0

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

09.08.2025

St.Gallen – Winterthur 5:0

St.Gallen – Winterthur 5:0

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

09.08.2025

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26

08.08.2025

Aarau – Xamax 2:0

Aarau – Xamax 2:0

St.Gallen – Winterthur 5:0

St.Gallen – Winterthur 5:0

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Offiziell: Sesko zu Manchester United ++ PSG holt Verteidiger für 67 Millionen Euro

Transfer-TickerOffiziell: Sesko zu Manchester United ++ PSG holt Verteidiger für 67 Millionen Euro

Hradecky nach Monaco. Leverkusen verliert langjährigen Stammgoalie

Hradecky nach MonacoLeverkusen verliert langjährigen Stammgoalie

Super League. Chaiwa wechselt von YB nach Schottland

Super LeagueChaiwa wechselt von YB nach Schottland