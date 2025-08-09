Aarau – Xamax 2:0 Challenge League | 3. Runde | Saison 25/26 09.08.2025

Der FC Aarau gewinnt in der Challenge League auch sein zweites Spiel. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax steht er zumindest bis am Sonntag an der Tabellenspitze.

Keystone-SDA SDA

Obwohl der FC Aarau wegen des wetterbedingten Spielabbruchs gegen Bellinzona erst zwei Partien in der Wertung hat, steht er schon an der Spitze der Challenge League. Nur Vaduz könnte mit einem Sieg gegen Nyon am Sonntag zum Abschluss der 3. Runde noch an den Aargauern vorbeiziehen.

Am Samstagabend reichte dem FCA eine solide Leistung zum Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax. Der vom FC Zürich gekommene Ghanaer Daniel Afriyie traf früh zum 1:0, nachdem er bereits gegen Wil (3:1) einen Treffer erzielt hatte und auch gegen Bellinzona erfolgreich gewesen war. Das 2:0 fiel in der Nachspielzeit durch Joker Henri Koide.

Telegramme und Tabelle:

Stade Lausanne-Ouchy – Bellinzona 2:1 (1:1). – SR Berchier. – Tore: 33. Sadiku 0:1. 43. Caddy (Penalty) 1:1. 52. Nomel 2:1.

Aarau – Neuchâtel Xamax FCS 2:0 (1:0). – SR Wolfensberger. – Tore: 14. Afriyie 1:0. 91. Koide 2:0.

Die weiteren Spiele der 3. Runde. Freitag: Wil – Etoile Carouge 1:0 (0:0). Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3 (0:1). – Sonntag: Vaduz – Stade Nyonnais 14.00.

1. Aarau 2/6 (5:1). 2. Yverdon 3/6 (7:4). 3. Vaduz 2/4 (3:2). 4. Stade Nyonnais 2/4 (2:1). 5. Neuchâtel Xamax FCS 3/4 (6:4). 6. Wil 3/4 (3:4). 7. Rapperswil-Jona 3/3 (1:4). 8. Stade Lausanne-Ouchy 3/2 (5:6). 9. Bellinzona 2/1 (3:7). 10. Etoile Carouge 3/1 (1:3).