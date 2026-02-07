Aarau – Wil 2:2 Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26 07.02.2026

Der FC Aarau zieht nach der 21. Runde in der Tabelle nicht am FC Vaduz vorbei. Wie der Liechtensteiner Challenge-League-Leader am Vortag spielten die Aarauer daheim nur unentschieden.

Keystone-SDA SDA

Der FC Aarau nutzte im Brügglifeld zwei seiner zahlreichen Torchancen. In der 50. Minute erzielte Shkelqim Vladi seinen ersten Treffer seit der Rückkehr zum FCA, und in der 87. Minute gelang David Acquah sein erstes Saisontor. Der FC Wil hatte aber jeweils eine rasche Antwort parat. Das 1:1 fiel zwei Minuten nach der ersten Aarauer Führung, das 2:2 schoss Simone Rapp in der 95. Minute, als die Ostschweizer nach einem Platzverweis nur noch zu zehnt spielten.

Vaduz, das am Freitag gegen Etoile Carouge 3:3 spielte, und Aarau bleiben punktgleich an der Spitze. Das drittplatzierte Yverdon hat nach dem 4:1 bei Rapperswil-Jona noch zehn Punkte Rückstand auf das Duo.