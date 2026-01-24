  1. Privatkunden
Challenge League Aarau mit Minisieg gegen das Schlusslicht 

SDA

24.1.2026 - 20:53

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Aarau hält in der Challenge League nach dem verlorenen Spitzenkampf in Vaduz den Kontakt zum Leader aus dem Liechtenstein.

Keystone-SDA

24.01.2026, 20:53

24.01.2026, 21:40

Die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta gewann am Samstag zuhause gegen das Schlusslicht Bellinzona 1:0.

Elias Filets Treffer in der 10. Minute blieb der einzige der Partie. Vaduz hatte tags zuvor mit einem 3:1 gegen Wil, seinem zehnten Sieg in Folge, vorgelegt. Zwischen den beiden dominanten Teams der Liga liegen damit weiter vier Punkte.

Das zweite Samstagsspiel ging ebenfalls mit einem 1:0-Heimsieg aus. Filipe De Carvalho sicherte dem FC Rapperswil-Jona mit einem Treffer nach einer halben Stunde die drei Punkte gegen den Tabellenvierten Stade Lausanne-Ouchy.

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Sion – Luzern 1:1

Sion – Luzern 1:1

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Sion – Luzern 1:1

Sion – Luzern 1:1

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

Rapperswil-Jona – Stade-Lausanne 1:0

