Aarau – Stade Nyonnais 0:1 Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26 22.11.2025

Aarau gibt die Tabellenführung in der 14. Runde der Challenge League ab. Der bisherige Leader unterliegt vor Heimpublikum überraschend Stade Nyonnais mit 0:1.

Keystone-SDA SDA

Den entscheidenden Treffer erzielte mit Ablauf der regulären Spielzeit Leorat Bega mittels Penalty. Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der komfortable Vorsprung der Aarauer weg. Dank des besseren Torverhältnisses übernimmt Vaduz die Tabellenführung vor den punktgleichen Aarauern.

Vaduz hatte am Freitag dank einem Last-Minute-Treffer gegen Schlusslicht Bellinzona zum sechsten Mal in Serie gewonnen.

Das Mittelfeldduell zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Xamax fiel dem vereisten Terrain zum Opfer und wurde verschoben.

Telegramm und Tabelle:

Aarau – Stade Nyonnais 0:1 (0:0). – 4910 Zuschauer. – SR Blanco. – Tor: 90. Bega (Penalty) 0:1.

Freitag: Wil – Yverdon 2:4 (2:0). Bellinzona – Vaduz 0:1 (0:0). Etoile Carouge – Rapperswil-Jona 0:2 (0:1). – Samstag: Stade Lausanne-Ouchy – Neuchâtel Xamax FCS (verschoben).