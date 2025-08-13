Aarau – Bellinzona 1:0 Challenge League | 1. Runde | Saison 25/26 13.08.2025

Der FC Aarau setzt seinen Traumstart in der Challenge League mit dem dritten Sieg im dritten Spiel fort. Er gewinnt mit 1:0 auch das Wiederholungsspiel der Startrunde gegen Bellinzona.

Keystone-SDA SDA

Vor rund 4500 Zuschauern im Aarauer Brügglifeld erzielte Valon Fazliu in der 57. Minute per Penalty das einzige Tor der Partie, nachdem Daniel Afriyie im Strafraum von Bellinzonas Goalie Sebastian Osigwe gefoult worden war.

Die Begegnung war vor zweieinhalb Wochen zum Saisonauftakt beim Stand von 3:1 für Aarau wegen starker Regenfälle abgebrochen worden. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel gelingt dem FCA der beste Saisonstart seit 2008 – und der Sprung an die Tabellenspitze.

Nun folgt am Samstag in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cup gegen den Erstligisten FC Wohlen das Duell mit dem Kantonsrivalen.

Der FC Aarau startet mit drei Siegen optimal in die neue Challenge-League-Saison Keystone

Telegramm und Tabelle:

Aarau – Bellinzona 1:0 (0:0). – 4543 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tor: 57. Fazliu (Penalty) 1:0. – Bemerkungen: Wiederholungsspiel nach Spielabbruch am 26. Juli nach 65 Minuten wegen Regens.

Rangliste: 1. Aarau 3/9 (6:1). 2. Vaduz 3/7 (6:2). 3. Yverdon 3/6 (7:4). 4. Neuchâtel Xamax FCS 3/4 (6:4). 5. Wil 3/4 (3:4). 6. Stade Nyonnais 3/4 (2:4). 7. Rapperswil-Jona 3/3 (1:4). 8. Stade Lausanne-Ouchy 3/2 (5:6). 9. Etoile Carouge 3/1 (1:3). 10. Bellinzona 3/1 (3:8).