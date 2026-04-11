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Challenge League Aarau patzt in Bellinzona ++ Rpperswil schlägt Wil

SDA

11.4.2026 - 21:12

Bellinzona – Aarau 0:0

Bellinzona – Aarau 0:0

Challenge League | 30. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Der FC Aarau kann von der freitäglichen Niederlage des FC Aarau nicht profitieren. Aarau muss sich bei Schlusslicht Bellinzona mit einem 0:0 bescheiden.

Keystone-SDA

11.04.2026, 21:12

11.04.2026, 21:39

Aaraus Auftritt im Tessiner verlief ernüchternd und enttäuschend. Der Favorit erspielte sich nicht viele Chancen und musste in der zweiten Halbzeit froh sein, dass Bellinzona seine Möglichkeiten nicht nutzte.

Aarau hat vor einer Woche gegen Etoile Carouge 1:3 verloren – und auf diesen Patzer nicht reagieren können. Vaduz bleibt in der Tabelle zwei Punkte vor Aarau. Die Liechtensteiner hatten am Freitag gegen Yverdon verloren.

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Challenge League | 30. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

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Rapperswil-Jona – Wil 2:0

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