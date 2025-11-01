  1. Privatkunden
Challenge League Leader Aarau setzt sich in Überzahl gegen Rapperswil-Jona durch

SDA

1.11.2025 - 20:40

Aarau – Rapperswil-Jona 2:1

Aarau – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Der FC Aarau feiert in der 12. Runde seinen elften Sieg. Das Team von Trainer Brunello Iacopetta gewinnt gegen Rapperswil-Jona 2:1.

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:40

01.11.2025, 22:11

Es war ein fulminanter Start auf dem Brügglifeld: Valon Fazliu brachte das Heimteam in der 10. Minute in Führung, scheiterte aber fünf Minuten später vom Penaltypunkt. Beim Foul hatte Rapperswils Lorik Emini die Rote Karte gesehen, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen in der 19. Minute zum Ausgleich.

Kurz nach der Pause war es Innenverteidiger Serge Müller, der die Aarauer wieder in Führung brachte. Der 25-Jährige, der bereits im Spiel davor getroffen hatte, wurde so zum Matchwinner. Der Leader liegt weiter mit dem komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf Vaduz an der Spitze der Tabelle.

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

Telegramme 

Aarau – Rapperswil 2:1 (1:1). – 4490 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tore: 10. Fazliu 1:0. 19. de Carvalho 1:1. 47. Müller 2:1. – Bemerkungen: 13. Rote Karte gegen Emini (Rapperswil, Notbremse). 15. Emch (Rapperswil) hält Penalty von Fazliu.

Stade Lausanne-Ouchy – Stade Nyonnais 3:3 (1:2). – 621 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tore: 3. Alili 0:1. 22. Manquant 0:2. 35. Garcia 1:2. 63. Diomande 1:3. 73. Garcia (Penalty) 2:3. 80. Garcia 3:3. – Bemerkungen: 71. Rote Karte gegen Richard (Stade Nyonnais, Handspiel). 41. Mastil (Stade Nyonnais) hält Penalty von Caddy.

Resultate. Freitag: Etoile Carouge – Bellinzona 2:0 (0:0). Yverdon – Vaduz 3:4 (1:2). – Samstag: Aarau – Rapperswil-Jona 2:1 (1:1). Stade Lausanne-Ouchy – Stade Nyonnais 3:3 (1:2). – Sonntag: Wil – Neuchâtel Xamax FCS 14.00.

