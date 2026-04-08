Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben 08.04.2026

Schiri-Wirbel in Aarau. Kurz vor Schluss zeigt Alessandro Dudic zu Unrecht auf den Punkt und leitet so die Aarau-Pleite gegen Etoile Carouge ein. Nach dem Spiel toben die Aarauer und gehen auf Dudic los.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Aarau verliert zuhause mit 1:3 gegen Etoile Carouge und erleidet einen Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Eine klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Dudic (unberechtigter Penalty zum 1:2 in der 88. Minute) sorgt für grosse Empörung.

Nach der Partie gehen die Spieler auf den Unparteiischen los und Sportchef Elsad Zverotic folgt ihm gar in die Katakomben. Mehr anzeigen

Was für ein bitterer Abend für den FC Aarau. Mit 1:3 verliert der Aufstiegsaspirant im Brügglifeld gegen Etoile Carouge und muss einen herben Dämpfer im Rennen um das direkte Super-League-Ticket hinnehmen.

Ein Schuldiger für die Heimpleite ist aber schnell gefunden. Und er trägt kein Aarau-Trikot. Schiedsrichter Alessandro Dudic gerät ins Visier. Denn kurz vor Schluss trifft er eine verhängnisvolle Fehlentscheidung.

Fair und ausserhalb des Strafraums

Es läuft die 88. Minute beim Stand von 1:1, als Carouge-Stürmer Itaitinga von Aaraus David Acquah eigentlich fair gestoppt wird. Der Verteidiger trifft mit seiner Grätsche klar den Ball. Dudic sieht dies anders, er zeigt auf den Punkt. Zu allem Übel findet das faire Tackling auch noch ausserhalb des Strafraums statt. Ein grober Fehler des Unparteiischen, der eigentlich Super League pfeift.

Acquah versteht die Welt nicht mehr und klatscht Dudic noch ironisch zu. Am Ende hilft alles nichts. In der Challenge League gibts kein VAR, Acquah sieht die Gelbe Karte und Carouge verwandelt den Elfmeter. In der Nachspielzeit erhöhen die Genfer dank eines weiteren Penaltys gar noch auf 3:1.

Nach dem Schlusspfiff lassen die Aarauer ihrem Ärger Luft. Sie belagern Schiri Dudic, der direkt betroffene Acquah muss gar zurückgehalten werden. Unter lauten Buhrufen verlässt der Schiedsrichter dann den Platz. Aarau-Sportchef Elsad Zverotic folgt ihm gar noch bis in den Kabinengang und schreit ihm lauthals hinterher.

«Er entscheidet das Spiel»

«Das war ein erfundener Penalty und eine katastrophale Schiedsrichter-Leistung. Es gibt dazu keine zwei Meinungen, sondern nur jene, dass es kein Penalty ist», wütet Captain Marco Thaler nach dem Spiel gegenüber der «Aargauer Zeitung».

Auch Trainer Brunello Iacopetta ist frustriert: «Ich verstehe diesen Pfiff überhaupt nicht. Der Schiedsrichter entscheidet das Spiel in einer Phase, in der wir auf das 2:1 drücken.»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger gibt gegenüber dem «Blick» zu: «Die TV‑Bilder zeigen, dass der Verteidiger von Aarau in der 87. Minute den Ball regelkonform spielt. Ein Weiterspielen wäre aus unserer Sicht der richtige Entscheid gewesen».

Am Ende muss Aarau bei allem Schiri-Frust aber auch selbstkritisch sein. Denn sie zeigen gegen den Tallebensiebten aus Genf einfach schlicht zu wenig. Weil Vaduz zeitgleich seine Hausaufgaben gegen Bellinzona erledigt (3:2), liegt der Vorteil wieder bei den Liechtensteinern, die drei Punkte vor Aarau an der Spitze stehen.