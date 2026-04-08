  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Erfunden und katastrophal» Aarau tobt nach Witz-Penalty und geht auf Schiri Dudic los

Björn Lindroos

8.4.2026

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

08.04.2026

Schiri-Wirbel in Aarau. Kurz vor Schluss zeigt Alessandro Dudic zu Unrecht auf den Punkt und leitet so die Aarau-Pleite gegen Etoile Carouge ein. Nach dem Spiel toben die Aarauer und gehen auf Dudic los.

Björn Lindroos

08.04.2026, 13:13

08.04.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Aarau verliert zuhause mit 1:3 gegen Etoile Carouge und erleidet einen Rückschlag im Aufstiegsrennen.
  • Eine klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Dudic (unberechtigter Penalty zum 1:2 in der 88. Minute) sorgt für grosse Empörung.
  • Nach der Partie gehen die Spieler auf den Unparteiischen los und Sportchef Elsad Zverotic folgt ihm gar in die Katakomben.
Mehr anzeigen

Was für ein bitterer Abend für den FC Aarau. Mit 1:3 verliert der Aufstiegsaspirant im Brügglifeld gegen Etoile Carouge und muss einen herben Dämpfer im Rennen um das direkte Super-League-Ticket hinnehmen.

Challenge League Highlights. Zwei Penaltys in der Schlussphase: Aarau verliert gegen Étoile Carouge

Challenge League HighlightsZwei Penaltys in der Schlussphase: Aarau verliert gegen Étoile Carouge

Ein Schuldiger für die Heimpleite ist aber schnell gefunden. Und er trägt kein Aarau-Trikot. Schiedsrichter Alessandro Dudic gerät ins Visier. Denn kurz vor Schluss trifft er eine verhängnisvolle Fehlentscheidung.

Fair und ausserhalb des Strafraums

Es läuft die 88. Minute beim Stand von 1:1, als Carouge-Stürmer Itaitinga von Aaraus David Acquah eigentlich fair gestoppt wird. Der Verteidiger trifft mit seiner Grätsche klar den Ball. Dudic sieht dies anders, er zeigt auf den Punkt. Zu allem Übel findet das faire Tackling auch noch ausserhalb des Strafraums statt. Ein grober Fehler des Unparteiischen, der eigentlich Super League pfeift.

Acquah versteht die Welt nicht mehr und klatscht Dudic noch ironisch zu. Am Ende hilft alles nichts. In der Challenge League gibts kein VAR, Acquah sieht die Gelbe Karte und Carouge verwandelt den Elfmeter. In der Nachspielzeit erhöhen die Genfer dank eines weiteren Penaltys gar noch auf 3:1.

Nach dem Schlusspfiff lassen die Aarauer ihrem Ärger Luft. Sie belagern Schiri Dudic, der direkt betroffene Acquah muss gar zurückgehalten werden. Unter lauten Buhrufen verlässt der Schiedsrichter dann den Platz. Aarau-Sportchef Elsad Zverotic folgt ihm gar noch bis in den Kabinengang und schreit ihm lauthals hinterher. 

«Er entscheidet das Spiel»

«Das war ein erfundener Penalty und eine katastrophale Schiedsrichter-Leistung. Es gibt dazu keine zwei Meinungen, sondern nur jene, dass es kein Penalty ist», wütet Captain Marco Thaler nach dem Spiel gegenüber der «Aargauer Zeitung».

Auch Trainer Brunello Iacopetta ist frustriert: «Ich verstehe diesen Pfiff überhaupt nicht. Der Schiedsrichter entscheidet das Spiel in einer Phase, in der wir auf das 2:1 drücken.»

Schiri-Boss Daniel Wermelinger gibt gegenüber dem «Blick» zu: «Die TV‑Bilder zeigen, dass der Verteidiger von Aarau in der 87. Minute den Ball regelkonform spielt. Ein Weiterspielen wäre aus unserer Sicht der richtige Entscheid gewesen».

Am Ende muss Aarau bei allem Schiri-Frust aber auch selbstkritisch sein. Denn sie zeigen gegen den Tallebensiebten aus Genf einfach schlicht zu wenig. Weil Vaduz zeitgleich seine Hausaufgaben gegen Bellinzona erledigt (3:2), liegt der Vorteil wieder bei den Liechtensteinern, die drei Punkte vor Aarau an der Spitze stehen.

Aarau – Carouge 1:3

Aarau – Carouge 1:3

Challenge League | 29. Runde | Saison 25/26

07.04.2026

Meistgelesen

Verzockt und einsichtslos
Gewaltiger Erdrutsch trennt Italien «faktisch in zwei Teile»
Mutter und Tochter sterben nach Festessen – erst jetzt kommt die grausige Wahrheit ans Licht
Schweiz lobt Waffenruhe als «wichtigen Schritt» ++ Golfstaaten melden massiven Beschuss aus dem Iran
USA und Iran einigen sich – doch das Wichtigste fehlt im Vertrag

Mehr Challenge League

Challenge League. Aarau feiert spektakulären Sieg

Challenge LeagueAarau feiert spektakulären Sieg

Beyer glänzt mit Doppelpack. Vaduz schlägt Xamax und legt im Aufstiegsrennen wieder vor

Beyer glänzt mit DoppelpackVaduz schlägt Xamax und legt im Aufstiegsrennen wieder vor

Atemnot nach Rippenbruch. Berisha: «Ich kriegte so lange keine Luft, dass ich Panik bekam»

Atemnot nach RippenbruchBerisha: «Ich kriegte so lange keine Luft, dass ich Panik bekam»

Fussball-Videos

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

08.04.2026

Giuliano Simeone: «Mein Vater und ich wollen den Klub weiterbringen»

Giuliano Simeone: «Mein Vater und ich wollen den Klub weiterbringen»

Der Name Simeone ist seit zwei Generationen mit Atlético Madrid verbunden. Im Portrait erzählt Giuliano den Weg in die erste Mannschaft und über die Zusammenarbeit mit seinem Vater.

08.04.2026

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

08.04.2026

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

Schiri Dudic pfeift Witz-Penalty gegen Aarau – FCA-Sportchef Zverotic folgt ihm in die Katakomben

Giuliano Simeone: «Mein Vater und ich wollen den Klub weiterbringen»

Giuliano Simeone: «Mein Vater und ich wollen den Klub weiterbringen»

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

Simeone zu Griezmann: «Du bedeutest mir sehr viel»

Mehr Videos