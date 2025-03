Aarau – Schaffhausen 3:0 dieci Challenge League // 24. Runde // Saison 24/25 01.03.2025

Der FC Aarau ist neuer Leader der Challenge League. Die Aargauer kommen gegen das letztplatzierte Schaffhausen zu einem ungefährdeten 3:0.

Keystone-SDA, sda SDA

Henri Koide und Doppeltorschütze Valon Fazliu erzielten die Treffer für den FCA, der damit vom Ausrutscher des FC Thun profitieren konnte. Die Berner Oberländer spielten am Freitag zuhause gegen Nyon nur 2:2 und liegen nun mit einem Punkt Rückstand auf Aarau auf dem Barrage-Platz.

Der Sturmlauf des FCA an die Spitze der zweithöchsten Schweizer Liga ist eindrücklich. Seit die Aarauer Ende November in Thun 1:1 spielten, haben sie alle acht Partien in der Liga für sich entschieden.

Telegramm und Rangliste

Aarau – Schaffhausen 3:0 (2:0). – SR von Mandach. – Tore: 5. Koide 1:0. 43. Fazliu 2:0. 65. Fazliu 3:0.