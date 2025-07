Klappt es für Marco Thaler und die Aarauer dieses Jahr mit dem Aufstieg? Keystone

Die Challenge League ist zurück – und sie verspricht Hochspannung wie selten zuvor! Mit Yverdon spielt ein Absteiger mit dem klar teuersten Kader, Aarau will den nächsten Anlauf wagen – und Aufsteiger Rapperswil-Jona bringt frischen Wind in die Liga.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Freitag rollt der Ball wieder in der Challenge League. Aufsteiger Rapperswil-Jona eröffnet die Saison um 19:30 Uhr gegen Etoile Carouge. Gleichzeitig duellieren sich Xamax und Nyonnais.

Drei unserer blue-Sport-Experten blicken auf den Saisonstart in der Challenge League: Carlos Varela, Andreas Wittwer und Ridge Munsy teilen ihre Einschätzungen zu Aufstiegsfavoriten, Überraschungsteams und Schlüsselfiguren der Liga.

Yverdon Sport – alles andere als der Aufstieg wäre eine Enttäuschung

Carlos Varela bringt es auf den Punkt: «Der Aufstieg ist ein Muss.» Auch Andreas Wittwer und Ridge Munsy sehen die Favoritenrolle klar verteilt. Mit einem doppelt so hohen Kaderwert wie der direkte Verfolger Aarau, zahlreichen Super-League-erprobten Spielern und ambitionierten Investitionen ist für Yverdon Sport der direkte Wiederaufstieg Pflicht.

Antonio Marchesano als Unterschiedsspieler

«Ein Ausnahmespieler», nennt ihn Wittwer, «Taktgeber» sagt Munsy – Antonio Marchesano wird als Schlüsselfigur der Saison gehandelt. Varela zeigt sich beeindruckt, wie rasch sich der Spielmacher nach seinem Wechsel eingefunden hat und traut ihm für die kommende Saison sogar noch mehr zu.

Antonio Marchesano soll Yverdon zurück in die Super League führen. Keystone

Spannend ist auch, was Ridge Munsy über Dejan Sorgic sagt: Der Routinier bringt nicht nur Super-League-Erfahrung mit, sondern war in der Saison 2023/24 Torschützenkönig der Challenge League. Gemeinsam mit Marchesano bildet er eine der gefährlichsten Offensivachsen der Liga.

Aarau zwischen Hoffnung und harter Konkurrenz

Die Erwartungen an den FC Aarau sind traditionell hoch, aber auch realistisch. Varela spricht von einem «Kampf gegen die welsche Dominanz». Stade-Lausanne-Ouchy, Étoile Carouge und eben Yverdon Sport sieht er vor Aarau. Wittwer glaubt an das Potenzial – wenn die Konstanz besser wird. Munsy hebt den mentalen Aspekt hervor und erinnert an schmerzhafte, knappe Verpassungen in der Vergangenheit.

Die Geheimfavoriten: Wer kann überraschen?

Wittwer nennt Rapperswil-Jona: Aufstiegseuphorie, Unbekümmertheit, kein Druck. Varela traut Stade-Lausanne-Ouchy den Coup zu. Und Munsy sieht in Vaduz das mögliche Überraschungsteam – unter Coach Marc Schneider sei etwas gewachsen.

Spannend: Genau dieses Vaduz empfängt am Sonntag zum Ligaauftakt den Favoriten Yverdon Sport. Ein erster Härtetest – 14 Uhr live auf blue Zoom!

