Wil – Aarau 2:2 dieci Challenge League // 26. Runde // Saison 24/25 16.03.2025

Aarau kann nicht vom Ausrutscher von Thun profitieren. Der Tabellenführer kommt in Wil nicht über ein 2:2 hinaus, wobei der Ausgleich der Ostschweizer erst in der Nachspielzeit fällt.

Keystone-SDA SDA

Henri Koide brachte die Gäste mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit (1./41.) vermeintlich auf die Siegerstrasse. Doch das Heimteam schlug in der zweiten Halbzeit zurück und kam durch den erst 17-jährigen Marvin Akahomen in der 96. Minute zum Ausgleich.

Aaraus Goalie Marvin Hübel musste nach vier Spielen ohne Gegentor mal wieder hinter sich greifen. Der 22-Jährige verpasste durch den Treffer von Nico Maier in der 73. Minute den Vereinsrekord von Andreas Hilfiker (516 Minuten ohne Gegentor) um lediglich drei Minuten.

Zu ungefährdeten Heimsiegen kamen Vaduz und Xamax. Die Liechtensteiner bezwangen Bellinzona 3:1, die Neuenburger setzten sich gegen Stade Nyonnais 4:0 durch.

Aarau, dessen Serie nach acht Siegen in Folge endete, bleibt mit einem Punkt Vorsprung auf Thun Tabellenführer, Stade Nyonnais ist Schlusslicht hinter dem punktgleichen Bellinzona.