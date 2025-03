Der FC Aarau liebäugelt in dieser Saison mit dem Aufstieg. KEYSTONE

Aarau hat sich in der Challenge League in die Pole Position für den Aufstieg gespielt. Dies verdanken sie 8 Siegen in Folge. Diese Serie zählt bereits zu den längsten in der Geschichte. Geht diese heute gegen Xamax weiter?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Aarau hat die letzten acht Meisterschaftspartien allesamt gewonnen, die letzte Niederlage liegt gar 13 Spiele zurück.

In der ewigen Tabelle der längsten Siegesserien sind die Aargauer bereits auf den fünften Platz geklettert.

Vaduz und Lugano haben laut der Swiss Football League (SFL) die längsten Siegesserien der Challenge League mit je zwölf Siegen. Mehr anzeigen

Acht Siege in Serie haben die Aarauer in den letzten Monaten in der dieci Challenge League gefeiert. Gar seit elf Meisterschaftspartien, oder dem 1. November 2024, haben sie nicht mehr verloren. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte das Team von Brunello Iacopetta im Dezember im Cup-Achtelfinale. Bei beiden Niederlagen hiess der Gegner Etoile Carouge.

Mit dieser Siegesserie haben sich die Aargauer an die Tabellenspitze katapultiert und machen dem vermeintlichen Favoriten FC Thun den direkten Aufstieg streitig. Halten sie die Serie am Leben, wird die Rückkehr der «Unabsteigbaren» in die Super League nach 15 Jahren immer wahrscheinlicher.

Dem Aufstieg nahe kam der FCA zuletzt in der Saison 2021/2022. Als Leader und mit drei Punkten Vorsprung auf Winterthur und Schaffhausen gingen die Aargauer ins letzte Spiel. Dieses ging zu Hause gegen Vaduz verloren – und der Champagner musste im Kühlschrank bleiben. Die Aarauer verpassten nämlich nicht nur den direkten Aufstieg, sondern auch die Barrage.

Rekord ist in Reichweite

In der ewigen Tabelle der längsten Siegesserien der Challenge League ist Aarau bereits auf dem geteilten fünften Rang, Schaffhausen hat in der Saison 2016/2017 ebenfalls acht Partien in Folge gewonnen. Mit einem Sieg am Freitagabend gegen Neuchâtel Xamax (ab 20:00 Uhr live auf blue Zoom) könnten die Aargauer die neun Siege von Luzern aus der Saison 2005/2006 egalisieren. Einen Erfolg mehr hat Servette zwischen April und August 2010 gefeiert.

Die längsten Siegesserien haben laut SFL bisher Vaduz und Lugano hingelegt, sie haben jeweils zwölf Erfolge aneinandergereiht. Das Besondere: beiden ist dies in der Saison 2010/2011 gelungen. Am Ende verpassten jedoch beide knapp den Aufstieg und die Barrage. Letztere sollte für den FCA in dieser Saison mindestens drin liegen – Rekord hin oder her.

In der Super League hält der FC Basel den Rekord. Diesen haben die Basler zu Beginn der Saison 2003/2004 aufgestellt. In den ersten 13 Partien gingen sie jeweils als Sieger vom Platz. Insgesamt blieben sie bis zum 24. Spieltag ungeschlagen, ausgerechnet im Klassiker gegen den FC Zürich kam die erste Niederlage.

Der FC Aarau spielt am Freitagabend gegen Neuchâtel Xamax. Anpfiff im Brügglifeld ist um 20:15 Uhr, verfolge die Partie live auf blue Zoom.