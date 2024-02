Alex Frei fehlt dem FC Aarau für die kommenden drei Spiele – sofern keine Einsprache gegen den Entscheid erhoben wird. KEYSTONE

Alex Frei zeigte beim Aargauer Derby Anhängern vom FC Baden den Stinkefinger. Die Liga sperrt den 44-Jährigen für drei Spiele.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alex Frei zeigte nach dem Spiel zwischen Baden und Aarau den gegnerischen Fans den Stinkefinger.

Nun verkündet die Liga das Strafmass. Der Aarau-Coach wird für drei Spiele gesperrt. Mehr anzeigen

Alex Frei liess sich beim Spiel zwischen Baden und Aarau nach dem Schlusspfiff zu einer Mittelfinger-Geste hinreissen. Der Aarau-Coach wird von Anhängern Badens angesprochen. Frei kratzt sich am Kopf und zeigt so den gegnerischen Fans den Mittelfinger.

Daraufhin leitete die Liga ein Verfahren gegen den 44-Jährigen ein. Nun verkündet sie das Strafmass. «Aufgrund der Bilder und der Stellungnahme sanktionierte der Richter Alex Frei mit einer Sperre von drei Spielen», teilt die Liga am Mittwochmorgen mit. Der Entscheid stütze sich auf eine Videoaufnahme, die Frei zeige, wie er nach dem Sieg seiner Mannschaft dem Publikum den Stinkefinger zeige.

Frei hatte sich bereits in der vergangenen Woche für den Aussetzer entschuldigt und wurde in einer Mitteilung des FC Aarau wie folgt zitiert: «Ich möchte mich in aller Form für meine unangebrachte Geste entschuldigen. Als Trainer und in meiner Vorbildfunktion hätte ich so nicht reagieren dürfen.»

Der FC Aarau kann gegen die Sperre bis am Freitag Einsprache erheben. Bleibt eine Einsprache aus, fehlt Frei den Aarauern bei den Spielen gegen Nyon, Thun und Wil.