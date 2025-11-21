  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Globetrotter zurück in der Schweiz Sadiku über Ausland-Abenteuer: «Ich konnte dort nicht richtig atmen»

Syl Battistuzzi

21.11.2025

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Armando Sadiku kehrte im Sommer nach sechs Jahren im Ausland in die Schweiz zurück. Der 34-jährige Stürmer sprach mit blue Sport über seine Abenteuer in der Fremde. ﻿

21.11.2025

Armando Sadiku kehrte im Sommer nach sechs Jahren im Ausland in die Schweiz zurück. Der 34-jährige Stürmer sprach mit blue Sport über seine Abenteuer in der Fremde.

,

Nicolò Forni, Syl Battistuzzi

21.11.2025, 18:59

21.11.2025, 19:33

Armando Sadiku unterschrieb Ende Juli nach zwei Saisons in Indien bei der AC Bellinzona. «Das Tessin war für mich schon immer wie ein zweites Zuhause. Ich habe in Lugano und Locarno gespielt und kenne deshalb hier viele Leute», meint der 34-Jährige im Interview mit blue Sport.

AC Bellinzona - FC Vaduz
AC Bellinzona - FC Vaduz

Fr 21.11. 20:00 - 22:30 ∙ blue Sport Live ∙ AC Bellinzona - FC Vaduz

Mit tv.blue.ch mieten

Von 2012 bis 2019 stand der ehemalige albanische Internationale dazu beim FC Zürich und Vaduz im Einsatz. «Für mich war es sehr angenehm, in die Schweiz zurückzukehren, auch weil ich sieben Jahre lang hier gespielt habe – ich kenne das Land gut und es passte sowohl für mich als auch für meine Familie», hält Sadiku fest.

Mit seinem neuen Klub befindet sich der Stürmer aber aktuell im Tabellenkeller. In den ersten zwölf Ligaspielen blieb Bellinzona sieglos: «Wir hatten einen harten Start mit vielen Schwierigkeiten. Wir hatten Pech, dass viele Spieler verletzt waren. Wir konnten nie mit unserer besten Elf spielen, was uns klar benachteiligt hat», erläutert Sadiku.

Seit Ende Oktober ist bei der ACB mit Giuseppe Sannino ein neuer Trainer an der Seitenlinie, mit dem das Team auch «sehr zufrieden» sei, wie Sadiku betont: «Sannino bringt sehr viel Erfahrung mit und hat uns wieder auf den richtigen Weg gebracht», schwärmt er über den Italiener. 

Sadiku weiter: «Letzte Woche haben wir gegen Aarau gewonnen und die Stimmung im Team ist hervorragend. Ich hoffe, dass wir so weitermachen und so weit wie möglich nach oben kommen.»

Der Cousin von Granit und Taulant Xhaka hat in seiner Karriere oft Mut bewiesen: «Ich bin zum Beispiel nach Südamerika gegangen, habe in der Copa Libertadores, der Copa Sudamericana und in der lokalen Meisterschaft in Bolivien gespielt. Ich war bei Club Bolívar, der besten Mannschaft des Landes, wo wir die Meisterschaft gewannen.»

In Südamerika Fussball neu kennengelernt

«Dabei hatten wir ein Trainingslager in Brasilien. Dort habe ich den echten südamerikanischen Fussball erlebt. Wie sie leben, wie sie trainieren, wie sie spielen. Wenn ich nicht dort hingegangen wäre, hätte ich nie verstehen können, was Fussball dort für eine Bedeutung hat. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Die Menschen und Spieler leben für den Fussball, auch wenn sie nicht sehr viel verdienen. Für sie ist Fussball Liebe pur», zeigt sich Sadiku beeindruckt.

«In Bolivien hatte ich grosse Probleme mit der Akklimatisierung. Dort oben spielt man auf 4200 Meter Höhe – immer wenn ich wieder etwas in Form kam, hat mich irgendeine Verletzung wieder zurückgeworfen. Danach musste ich erneut von vorne beginnen, weil man einfach nicht richtig atmen konnte», erläutert er.

Der Heimvorteil in Bolivien war dabei aussergewöhnlich: «Wenn zum Beispiel brasilianische Mannschaften zu uns kamen, hatten sie richtige Sauerstoffflaschen auf der Bank. Während die Brasilianer nur vier, fünf Kilometer pro Spiel liefen, flogen wir über den Platz und hatten jeweils neun oder zehn. Deshalb haben wir oft einfache Siege eingefahren.»

So einfach wird es für die AC Bellinzona im Heimspiel am Freitagabend gegen Vaduz wohl nicht werden. Die Partie kannst du ab 20.15 Uhr live auf blue Sport verfolgen.

Meistgelesen

Frauen-Cheftrainer widerspricht Vertrauensarzt: «Alles Spekulationen»
Trump setzt Selenskyj Ultimatum bis Donnerstag – und droht mit Ende der Waffenlieferungen
Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»
Kanadischer Grizzly attackiert Primarschulklasse
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung

Mehr Challenge League

Challenge League. Nur noch drei Punkte Rückstand – Vaduz rückt Aarau auf die Pelle

Challenge LeagueNur noch drei Punkte Rückstand – Vaduz rückt Aarau auf die Pelle

Challenge-League-Highlights. Leader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Challenge-League-HighlightsLeader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Challenge League. Yverdon holt Punkt bei Xamax ++ Rapperswil verliert vor den Augen von Shaqiri

Challenge LeagueYverdon holt Punkt bei Xamax ++ Rapperswil verliert vor den Augen von Shaqiri

Fussball Videos

Reto Ziegler: «Ich werde diese Emotionen nie mehr erleben»

Reto Ziegler: «Ich werde diese Emotionen nie mehr erleben»

Nach 22 Jahren als Profi beendet Reto Ziegler diesen Sommer seine Karriere. Mit etwas Wehmut schaut der 39-Jährige zurück, freut sich aber auch auf neue Aufgaben.

21.11.2025

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Armando Sadiku kehrte im Sommer nach sechs Jahren im Ausland in die Schweiz zurück. Der 34-jährige Stürmer sprach mit blue Sport über seine Abenteuer in der Fremde. ﻿

21.11.2025

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Patrick Rahmen (56) nimmt Stellung zu seinen jüngsten Schlagzeilen.

21.11.2025

Reto Ziegler: «Ich werde diese Emotionen nie mehr erleben»

Reto Ziegler: «Ich werde diese Emotionen nie mehr erleben»

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Globetrotter Armando Sadiku zurück im Tessin

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Mehr Videos