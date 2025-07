Rapperswil-Jona – Carouge 1:0 Challenge League | 1. Runde | Saison 25/26 25.07.2025

Rapperswil-Jona feiert zum Auftakt der Challenge-League-Saison einen Heimsieg. Der Aufsteiger schlägt Etoile Carouge 1:0.

Keystone-SDA SDA

Nach gut einer Stunde war es Rijad Saliji, der die Gastgeber in Führung brachte. Der 26-Jährige, der sein 155. Pflichtspiel für Rapperswil-Jona bestritt, sorgte mit seinem platzierten Kopfball für den optimalen Meisterschaftseinstand seines Teams. Carouge, das die letzte Saison immerhin auf Platz 3 abgeschlossen hatte, fand keine Antwort mehr.

Damit steht das Team von Trainer David Sesa zumindest bis Samstag an der Tabellenspitze. Denn in Neuenburg trennten sich Xamax und Stade Nyonnais 1:1 unentschieden. Nach dem frühen Führungstreffer durch Fabio Saiz sicherte Joris Manquant den Gästen eine Viertelstunde vor Schluss per Penalty einen Punkt.

Xamax – Stade Nyonnais 1:1 Challenge League | 1. Runde | Saison 25/26 25.07.2025

Kurztelegramme

Neuchâtel Xamax FCS – Stade Nyonnais 1:1 (1:0). – SR Qovanaj. – Tore: 7. Saiz 1:0. 77. Manquant (Penalty) 1:1.

Rapperswil – Etoile Carouge 1:0 (0:0). – 972 Zuschauer. – SR Drmic. – Tor: 61. Saliji 1:0.