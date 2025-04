Spielerberater Lang über Xamax-Juwel Azemi: «Ein aussergewöhnliches Talent» Steven Lang ist Berater von Xamax-Juwel Altin Azemi und spricht mit blue Sport über das aussergewöhnliche Debüt des 15-Jährigen. 01.04.2025

Spielerberater Steven Lang erlebt das Traum-Debüt von Xamax-Juwel Altin Azemi hautnah im Stadion mit und spricht mit blue Sport über das riesige Potential und den ausgelassenen Torjubel des 15-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 15-jährige Altin Azemi feiert gegen den FC Schaffhausen am Montag sein Profidebüt für Xamax.

Kurz nach seiner Einwechslung in der 88. Minute schnappt er sich vor einem Freistoss den Ball, verwandelt diesen sehenswert und avanciert zum jüngsten Torschützen der Challenge-League-Geschichte.

Spielerberater Steven Lang spricht mit blue Sport über das «aussergewöhnliche Talent», den ausgelassenen Torjubel und die anstehenden Herausforderungen. Mehr anzeigen

Altin Azemi schreibt am Montag auf der Maladière Challenge-League-Geschichte. Bei seinem Profi-Debüt erst in der 88. Minute eingewechselt, markiert das Xamax-Juwel wenige Minuten später per Freistoss sogleich seinen ersten Treffer. Azemi ist mit 15 Jahren, 11 Monaten und 2 Tagen neu der jüngste Torschütze der Challenge-League-Geschichte.

Der langjährige Super-League-Spieler Steven Lang kennt Azemi, steht ihm als Agent der Beraterfirma SBE zur Seite und erlebt den besonderen Moment live mit. «Es war sehr emotional. Auch für mich, auch wenn ich ein bisschen Erfahrung habe in diesem Bereich», erzählt Lang im Interview mit blue Sport. «Ich war mit der ganzen Familie auf der Tribüne. Die Mutter hat geweint, der Vater hat auch geweint. Altin ist erst 15 und hat so ein Debüt gemacht – es ist wie in einem Traum.»

Mit diesem Tor macht sich Altin Azemi zum jüngsten Challenge-League-Torschützen Mit 15 Jahren, 11 Monaten und 2 Tagen und nur kurz nach seiner Einwechslung macht sich Altin Azemi bei seinem Profi-Debüt mit einem direkt verwandelten Freistoss zum jüngsten Torschützen der Challenge-League-Geschichte. 01.04.2025

«Nach so einem Tor kann er machen, was er will»

Weil sich Azemi beim Torjubel das Trikot auszieht und es wie einst Lionel Messi in die Höhe streckt, kassiert er beim turbulenten Kurzeinsatz auch gleich seine erste Verwarnung. «Er hat nicht überlegt. Ich verstehe das auch, mit den Emotionen. Das war nicht programmiert», sagt Lang darauf angesprochen. «Klar, das muss er nicht mehr machen, das habe ich ihm nach dem Spiel als Spass sofort gesagt. Aber nach so einem Tor kann er machen, was er will. Er ist erst 15 und darf auch Fehler machen.»

Lang schreibt seinem Schützling aussergewöhnliches Talent zu. «Dass er ein solches Debüt gibt, überrascht mich eigentlich nicht. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. So ein Spieler hätte in halb Europa unterschreiben können», so der 37-Jährige. Der Plan sei aber gewesen, bei Xamax zu bleiben und dort früh in der 1. Mannschaft zu debütieren. «Das ist nun passiert und ich hoffe, das war nicht sein letztes Spiel», sagt Lang.

Den Fokus nicht verlieren

Zugleich unterstreicht Azemis Berater, dass nun auch Gefahren lauern: «Man muss aufpassen. Mit so einem jungen Spieler kann noch sehr viel passieren. Er wird jetzt viele Anrufe kriegen, aber er ist erst 15.» Aus diesem Grund sei er etwa mit den Eltern des Ausnahmekönners täglich in Kontakt und wolle Azemi in naher Zukunft möglichst gut abschirmen.

«Mein Job ist jetzt, dass er nur an Fussball denkt. Das wird jetzt etwas schwieriger, weil die Aufmerksamkeit nach so einem Debüt anders sein wird», so Lang. Azemi soll in der Challenge League ohne Druck aufspielen und Fuss fassen können. Gelingt das, glaubt Lang an eine grosse Karriere: «Dann gibt es für so einen Spieler kein Limit. Er hat ein unglaubliches Talent und vor allem eine riesen Mentalität.»

Die Highlights der Partie

Xamax – Schaffhausen 6:2 dieci Challenge League // 28. Runde // Saison 24/25 31.03.2025

Mehr Challenge-League-Videos

Stade-Lausanne – Thun 3:0 dieci Challenge League // 28. Runde // Saison 24/25 31.03.2025

Bellinzona – Aarau 1:1 dieci Challenge League // 28. Runde // Saison 24/25 31.03.2025