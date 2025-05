Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League (SFL) erteilt der AC Bellinzona die erforderliche Spielberechtigung für die Saison 2025/26. Dem FC Schaffhausen und dem SC Kriens wird die Lizenz auch in 2. Instanz verweigert. SCK-Präsident Werner Baumgartner ist stinksauer.

Kriens-Präsident Werner Baumgartner kritisiert die Liga nach dem Entscheid mit deutlichen Worten. Sein Verein werde sich dagegen wehren. Mehr anzeigen

Die AC Bellinzona kann auch in der kommenden Saison in der Challenge League spielen. Die Tessiner erhalten in zweiter Instanz die Lizenz. Neben Bellinzona hatte die Lizenz-Kommission der Swiss Football League Ende April in erster Instanz auch dem mittlerweile als Absteiger aus der Challenge League feststehenden FC Schaffhausen und dem SC Kriens aus der Promotion League keine Spielberechtigung für die nächste Meisterschaft erteilt.

Das Gremium begründete seinen Beschluss mit der Nichterfüllung finanzieller und verfahrensrechtlicher Kriterien. Im Gegensatz zum Entscheid zugunsten der AC Bellinzona hielt die Kommission im Falle der Nordostschweizer und der Innerschweizer an ihrem Beschluss fest und verweigerte den beiden Vereinen die Lizenz erneut.

Kriens-Boss Werner Baumgartner will das nicht akzeptieren. «Der Entscheid ist sehr frustrierend. Für uns alle. Nach dieser erfolgreichen Saison. Wir haben bei der Eingabe des Lizenzdossiers Dokumente nach der offiziellen Eingabefrist nachgereicht, was in der Vergangenheit immer möglich war. Das war ein Fehler von uns», wird er in einer Medienmitteilung der Krienser zitiert. «Die Liga hat uns bei der Nachreichung unterstützt und hatte nun mehr als sechs Wochen Zeit die Unterlagen zu prüfen. Nun erhalten wir diesen Negativentscheid ohne Nennung von Gründen. Ich erachte das als unanständig.»

Die SFL übe sich offensichtlich lieber in Formalismus als sich den eigentlichen Themen zum und um den Fussball zu kümmern. «Das geht nicht und dagegen wehren wir uns», so Baumgartner.»

Definitiv kein Aufstieg für Kriens

Für den FC Schaffhausen ist der Entscheid in Bezug auf die Teilnahme am Spielbetrieb der Challenge League als Absteiger nicht mehr relevant. Trotzdem ist das Vorgehen der Lizenz-Kommission für die Verantwortlichen des Klubs nicht nachvollziehbar, wie sie in einer Mitteilung wissen lassen. Sie behalten sich rechtliche Schritte vor. Das weitere Vorgehen werden «die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat in dieser Woche besprechen», wie es in der Stellungnahme weiter heisst.

Der FC Schaffhausen mit Trainer Hakan Yakin erhalten auch in 2. Instanz keine Lizenz. Bild: sda

Der SC Kriens liegt in der Rangliste der Promotion League vor dem letzten Spieltag vom Samstag mit einem Punkt Rückstand auf den führenden FC Rapperswil-Jona auf Platz 2 und hätte aus sportlicher Sicht noch die Möglichkeit gehabt, an die Spitze vorzustossen und in die Challenge League aufzusteigen. Dieser Weg bleibt nun nach der neuerlichen Verweigerung der Lizenz aber verwehrt.

Kriens bleibt die Möglichkeit, das Urteil anzufechten und vor den Internationalen Sportgerichtshof (TAS) zu ziehen. Je nach Ausgang des letzten Spieltags in der Promotion League dürfte das aber hinfällig werden. Denn gewinnt Rapperswil-Jona seine letzte Partie gegen Bavois, steht der FCRJ als Aufsteiger in die Challenge League fest – und Kriens wäre gar nicht mehr auf die Lizenz angewiesen.

