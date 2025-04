Simani trifft zum 2:2 23.04.2025

Aarau kassierte am Freitagabend gegen Vaduz in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und musste den nächsten Rückschlag im Auftsiegsrennen wegstecken. Nach der Partie flogen im Spielertunnel die Fetzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der SFL hat ein Verfahren gegen Aarau-Stürmer Raúl Bobadilla eröffnet.

Laut Informationen von blue Sport ist Bobadilla nach dem 2:2 am Freitag gegen Vaduz im Spielertunnel mit Gegenspieler Denis Simani aneinandergeraten.

Schon während des Spiels flogen zwischen Bobadilla und Simani die Fetzen. In den Katakomben kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Die beiden mussten von Staffmitgliedern getrennt werden. Mehr anzeigen

Der FC Aarau hat das Siegen verlernt. Nach der Mega-Siegesserie von neun Vollerfolgen in Folge zwischen Dezember und Anfang März, gab es für die Aargauer zuletzt sechsmal hintereinander nur ein Remis. Lange gab es an der Tabellenspitze einen Zweikampf mit dem FC Thun, nun haben sich die Berner Oberländer abgesetzt und sechs Punkte Vorsprung auf den FCA.

Am Karfreitag sah es lange nach einem Sieg für Aarau gegen Vaduz aus, doch in der 94. Minute traf Denis Simani doch noch per Kopf zum 2:2 für die Gäste. Besonders bei einem Aarauer lagen die Nerven danach blank: Raúl Bobadilla.

Wie die Swiss Football League am Dienstag mitteilt, hat der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der SFL ein Verfahren gegen Bobadilla eröffnet. Anlass sei ein Vorfall mit einem Spieler des FC Vaduz nach dem Spiel vom Freitag, heisst es.

Gemäss Informationen von blue Sport hat der FCA-Stürmer nach dem Spiel im Spielertunnel auf Doppeltorschütze Simani gewartet. Die beiden gingen schliesslich aufeinander los, es kam zu Handgreiflichkeiten. Bobadilla und Simani mussten von Staffmitgliedern getrennt werden.

Simani: Horror-Foul und Spuckattacke?

«Es war ein bisschen Feuer drin, das ist hier in Aarau immer so», sagte Simani nur wenige Augenblicke davor noch im Interview bei blue Sport. Dass der Vaduz-Verteidiger die Partie überhaupt zu Ende spielen konnte, überrascht. Denn der schweizerisch-albanische Doppelbürger hätte schon kurz vor dem Pausenpfiff nach einem rüden Einsteigen vom Platz gestellt werden können – vielleicht sogar müssen. Nur wenige Minuten zuvor sah Simani bereits die Gelbe Karte.

Hätte Simani hier Rot sehen müssen? 23.04.2025

Zwischen Simani und Bobadilla flogen auch auf dem Platz bereits die Fetzen, neben harten Zweikämpfen warfen sich die beiden auch unschöne Worte an den Kopf. Nach einem Rencontre mit Simani sah der heissblütige Uruguayer in der Schlussphase die Gelbe Karte.

Simani griff Bobadilla in der Szene ins Gesicht, Schiedsrichter Mirel Turkes liess aber auch hier Gnade vor Recht walten: Der Vaduz-Profi durfte weiterspielen – und schoss wenig später den Ausgleich. Und diesen feierte Simani, in dem er sich direkt zu Bobadilla abdrehte und vor dem Aarau-Stürmer jubelte.

Denis Simani (links oben) bejubelt seinen Last-Minute-Ausgleich direkt vor Raúl Bobadilla. blue Sport

Laut der «Aargauer Zeitung» war das nicht die einzige Unsportlichkeit, die sich der 33-Jährige am Karfreitag leistete. «Aus dem Aarauer Umfeld ist zu vernehmen, dass es auf dem Platz noch weitere grobe Unsportlichkeiten gab – so soll Simani Bobadilla während des Spiels angespuckt haben», heisst es in der Zeitung. Anhand der TV-Bilder lässt sich das allerdings nicht verifizieren.

Simani kam jedenfalls nicht nur am Freitag ungeschoren davon, sondern auch im Nachgang der Partie. Ein Verfahren wurde nur gegen Bobadilla eröffnet, weil im Rapport von Schiedsrichter Turkes steht, dass sich lediglich der Aarau-Stürmer einen Fehltritt geleistet hat. Ob Bobadilla nun eine lange Sperre droht, ist noch nicht bekannt. Das nächste Spiel am kommenden Freitag in Schaffhausen wird der 37-Jährige aber ohnehin wegen einer Gelbsperre verpassen.

Aarau – Vaduz 2:2 dieci Challenge League // 31. Runde // Saison 24/25 18.04.2025