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Neues Kapitel Bruno Berner wird Trainer von Neuchâtel Xamax

SDA

28.4.2026 - 10:56

Bruno Berner feuert künftig die Xamax-Spieler an.
Bruno Berner feuert künftig die Xamax-Spieler an.
Bild: Keystone

Bruno Berner wird Trainer bei Neuchâtel Xamax. Der 48-Jährige tritt seinen Posten am 1. Juni an, wie der Klub aus der Challenge League bekannt gibt.

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:56

28.04.2026, 11:23

Über die Vertragsdauer machten die Neuenburger keine Angaben. Aktuell belegt die Mannschaft unter Anthony Braizat, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, einen Platz im Mittelfeld.

Berner, der vor zwei Jahren bei den Grasshoppers als Cheftrainer entlassen wurde und seit Juli 2025 in Australien arbeitet, übernimmt nicht zum ersten Mal einen Klub der Challenge League. Von 2017 bis 2021 hatte er erfolgreich bei Kriens gewirkt. Danach coachte er Nachwuchsmannschaften beim Schweizerischen Fussballverband, ehe er ab Juli 2022 bei Winterthur ein erstes Mal für ein Jahr in der Super League an der Seitenlinie stand.

Als Spieler war der Zürcher bei GC, Basel, Real Oviedo, Freiburg, Blackburn und Leicester City engagiert. 16 Mal lief der Verteidiger für die Nationalmannschaft auf.

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