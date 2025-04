Wil – Carouge 2:2 dieci Challenge League // 30. Runde // Saison 24/25 13.04.2025

Etoile Carouge bleibt beim 2:2 in Wil zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen. Jedoch verpassen es die Genfer, bis zu zwei Punkten an das zweitplatzierte Aarau heranzurücken.

Keystone-SDA SDA

Nach einem Doppelschlag in der 12. und 13. Minute standen die Gäste aus Carouge mit dem Rücken zur Wand. Nassim Zoukit erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer und in der 76. Minute sorgte Oscar Correia mit seinem zehnten Saisontor für den Ausgleich. Danach gelang keinem Team mehr der Lucky Punch.

Carouge liegt nach dem Unentschieden in Wil acht Punkte hinter Leader Thun und vier hinter dem derzeit von Aarau belegten Barrage-Platz. In der Challenge League sind noch sechs Runden zu spielen.

Kurztelegramm und Tabelle

Wil – Etoile Carouge 2:2 (2:1). – 1123 Zuschauer. – SR Berchier. – Tore: 12. Geiger 1:0. 13. Borges 2:0. 36. Zoukit 2:1. 76. Correia 2:2.