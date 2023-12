Fabian Schär: «Es ist eine spezielle Aufgabe für mich» Der Schweizer Nationalspieler wird Mitglied im Verwaltungsrat des FC Wil. Fabian Schär erzählt uns, was ihn bei seiner neuen Aufgabe erwartet. 01.12.2023

Fabian Schär kehrt per sofort in einer neuen Funktion zu seinem Stammklub FC Wil zurück. Im Gespräch mit blue Sport verrät der Nati-Star, was er sich vom Einzug in den Verwaltungsrat des FCW erhofft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Schär nimmt ab sofort im Verwaltungsrat des FC Wil Einsitz, wo er einst seine Profikarriere lancierte.

Im Interview mit blue Sport spricht der 31-Jährige über die Beweggründe und verrät, was er sich von der neuen Funktion erhofft.

Ob Schär auch seine Profikarriere eines Tages bei den Wilern beenden wird, lässt er offen. Mehr anzeigen

Fabian Schär wächst in Wil auf und gibt beim FCW 2009 sein Debüt in der Challenge League. Rund 14 Jahre später kehrt er als 78-facher Schweizer Nationalspieler zu seinem Stammklub zurück – allerdings in einer neuen Funktion abseits des Rasens.

Schär, der bei Newcastle United noch einen Vertrag bis im Juni 2024 hat, nimmt ab sofort Einsitz im Verwaltungsrat der Wiler. «Für mich war es ein schönes Zeichen, auch für die Zukunft. Das ist sicher eine spezielle Aufgabe, die ich nicht wirklich erwartet habe und noch nicht zu 100 Prozent weiss, was auf mich zukommt», sagt der 31-Jährige im Interview mit blue Sport auf seine Beweggründe angesprochen.

Beendet Schär auch seine Karriere beim Stammklub?

Dennoch freue er sich enorm auf die neue Aufgabe, die er auf sich zukommen lassen will. «Meine Stärke ist der Fussball. Alles, was ich in meiner Karriere schon gesehen und erlebt habe. Ich werde natürlich versuchen, das weiterzugeben und den FC Wil im sportlichen Bereich einen Schritt vorwärtszubringen», so Schär.

Ist der Einzug in den Wiler Verwaltungsrat schon ein erster Schritt für die Karriere nach der Karriere? «Natürlich ist es hilfreich, für was auch immer kommt nach der Karriere. Aber ich habe mir nicht bestimmt darüber Gedanken gemacht.» Und weiter: «Die Möglichkeit ist sehr selten und dass Vertrauen in mich gesetzt wird, ist natürlich ein extrem schönes Gefühl.»

Ob Schär gar eines Tages seine Profikarriere bei seinem Stammklub beenden wird, lässt er offen. «Ich weiss nicht, ob ein Verwaltungsrat noch aktiv im gleichen Verein tätig sein darf», scherzt Schär und macht klar: «Ich habe gelernt, dass man nie weiss, was im Fussball kommt. Man muss Schritt für Schritt nehmen. Ich konzentriere mich momentan auf Newcastle, wo ich extrem glücklich bin.»

Der FC Wil trifft am Freitagabend in der Challenge League zuhause auf Schaffhausen. blue Zoom überträgt die Partie live. Auf blue News kannst du das Spiel auch im Live-Stream mitverfolgen. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.