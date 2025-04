Aarau und Thun kämpfen am Freitag im Fernduell um die Tabellenführung in der Challenge League. Keystone

Das Aufstiegsrennen in der Challenge League ist hochspannend. Thun will am Freitagabend gegen Schaffhausen zum Siegen zurückfinden. Auch Aarau lief es zuletzt nicht wie gewünscht. Und Étoile Carouge kann sich nach wie vor Hoffnungen machen. So sieht das Restprogramm aus.

28 Runden sind in der Challenge League gespielt. Jetzt geht es so richtig um die Wurst. Der FC Aarau musste die Tabellenführung zwischenzeitlich abgeben, konnte sie am letzten Montag aber zurückerobern – obwohl der FCA zum dritten Mal in Folge nur Remis spielte.

Weil der FC Thun aber gegen Lausanne-Ouchy verlor, konnte Aarau wieder vorbeiziehen und geht dank des besseren Torverhältnisses als Leader in die letzten acht Spiele. Bereits am Freitagabend bietet sich den Berner Oberländern die Chance, die Tabellenführung mit einem (hohen) Sieg gegen Schlusslicht Schaffhausen wieder zu übernehmen. blue Zoom überträgt die Partie live im Free-TV, Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

Gleichzeitig spielt der FC Aarau zuhause gegen Lausanne-Ouchy und will seinerseits die Leaderposition mit einem Dreier verteidigen. Zuletzt ist der FCA etwas eingebrochen. Die lange Siegesserie fand ein Ende, in den letzten drei Spielen gab es für die Aargauer jeweils nur ein Unentschieden.

Zu guter Letzt darf auch Étoile Carouge noch nicht abgeschrieben werden. Mit sechs Punkten Rückstand aufs Spitzenduo ist für die Genfer nach wie vor alles möglich. Am Samstag trifft Carouge auf Bellinzona.

Ein Blick aufs Restprogramm von Aarau, Thun und Carouge:

Restprogramm FC Aarau Aarau – Lausanne-Ouchy

Xamax – Aarau

Aarau – Vaduz

Schaffhausen – Aarau

Thun – Aarau

Aarau – Wil

Carouge – Aarau

Aarau – Nyonnais Mehr anzeigen

Restprogramm FC Thun Thun – Schaffhausen

Nyonnais – Thun

Thun – Wil

Xamax – Thun

Thun – Aarau

Vaduz – Thun

Bellinzona – Thun

Thun – Carouge Mehr anzeigen

Restprogramm Étoile Carouge Carouge – Bellinzona

Wil – Carouge

Carouge – Schaffhausen

Vaduz – Carouge

Carouge – Lausanne-Ouchy

Xamax – Carouge

Carouge – Aarau

Thun – Carouge Mehr anzeigen

