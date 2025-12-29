  1. Privatkunden
Wie von blue News angekündigt David Sesa übernimmt beim FC Schaffhausen

Syl Battistuzzi

29.12.2025

David Sesa zieht es zum FCS.
David Sesa zieht es zum FCS.
sda

Nachdem sich Davide Sesa und der FC Rapperswil-Jona im November getrennt hatten, übernimmt der Ex-Internationale nun das Traineramt bei Promotion-League-Klub Schaffhausen.

Jan Arnet

29.12.2025, 16:26

29.12.2025, 16:33

David Sesa schaffte als Trainer mit Rapperswil-Jona nach drei Anläufen im Sommer endlich den Aufstieg in die Challenge League. Anfang November endete aber das Kapitel in der Rosenstadt. Sesa und Rappi trennten sich nach dem Spiel in Aarau (1:2) einvernehmlich.

Der ehemalige Internationale (36 Länderspiele) heuert nun, wie von blue News angekündigt, beim FC Schaffhausen an. Der 52-Jährige scheut also nicht davor zurück, den Schritt zurück in die Promotion League zu machen. Er übernimmt sein Amt per 1. Januar.

«David verfügt über grosse Erfahrung, hohe Fachkompetenz und ausgeprägte Führungsqualitäten. Er ist es gewohnt, sowohl mit jungen Talenten als auch mit erfahrenen Spielern erfolgreich zu arbeiten. Er hat bei Rapperswil sein Können zuletzt mit dem Aufstieg in die Challenge League eindrücklich bewiesen», wird FCS-Sportchef Bernt Haas in einer Mitteilung auf der Vereinswebseite zitiert.

David Sesa selbst sagt: «Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Schaffhausen und auf die Arbeit in der FCS Arena. Das sportliche Konzept und die Ambitionen des Vereins haben mich überzeugt.»

Der FC Schaffhausen ist schwach in die Promotion League gestartet. Nach der ersten Saisonhälfte liegt der FCS nur auf Rang 12 und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

