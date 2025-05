Simone Rapp: «Aarau wird jetzt mehr Druck spüren als Etoile Carouge» Wil-Stürmer Simone Rapp ist Abstiegskampf-Experte. Er sagt, auf was es ankommt und was den Spielern durch den Kopf geht. 16.05.2025

Seit zehn Saisons steckt der FC Aarau schon in der Challenge League fest. Auch diese Spielzeit droht für die Aargauer wieder zum Fiasko zu werden. Es wäre ein weiteres unrühmliches Kapitel für den in der jüngeren Vergangenheit arg gebeutelten Klub.

2019 endet die Barrage in einem tragischen Thriller. 0:4 betrug das Handicap für Xamax, das es im Rückspiel im Brügglifeld aufzuholen galt – ohne den gesperrten Topskorer Raphaël Nuzzolo. Die tapferen Neuenburger machten den 0:4-Rückstand bis zur 72. Minute wett und setzten sich später im Penaltyschiessen mit 5:4 durch. Ein Trauma, das bis heute tief in jede Aarau-Seele eingebrannt ist. 2020 resultiert der enttäuschende 8. Platz.

2021 ist der FCA im Fernduell mit GC und Thun – vor der letzten Runde haben sie drei Punkte Rückstand auf den Barrageplatz. Die Nerven halten nicht. Sie verlieren gegen Stade Lausanne-Ouchy 0:3.

2022 ist Aarau aus der Poleposition ins Saisonfinale gestartet. Die 8000 Tickets im Brügglifeld sind innert Kürze vergriffen und werden teils zu absurden Preisen im Internet feilgeboten. Alle sind sich sicher, dass es diesmal klappen müsste mit dem Aufstieg. Nur wenn man gegen Vaduz verlieren würde, könnte Winterthur noch vorbeiziehen.

Der FCW erledigt seinen Job – 5:0 gegen Kriens. Auch der FC Schaffhausen gewinnt 2:1 nach einem 0:1-Rückstand bei Stade Lausanne-Ouchy. Aarau verliert und geht als Dritter gänzlich leer aus, obwohl sie am Schluss der Saison ebenso viele Punkte vorweisen wie Winterthur und Schaffhausen, aber halt das schlechtere Torverhältnis haben.

2023 präsentiert sich die Ausgangslage in der Challenge League besonders günstig. So gibt es gleich zwei direkte Aufstiegsplätze und einen Barrage-Platz. Zwei Runden vor Schluss mischt auch der FCA noch mit. Zwei Remis gegen Yverdon und Lausanne bedeuten Platz 4. Autsch

2024 landen die Aargauer auf dem enttäuschenden sechsten Rang. Immerhin kein grosses Drama. Ganz im Gegensatz zu dieser Spielzeit.

Das irre Auf und Ab in dieser Saison

Nach vier Spieltagen noch Tabellenletzter, danach geht es langsam, aber stetig aufwärts. Anfang März hat das Team eine Serie von neun Siegen in Folge (Vereinsrekord) hingelegt und führt die Tabelle am 25. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung vor Thun an – bereits acht Zähler Rückstand hat das drittplatzierte Etoile Carouge.

Brunello Iacopetta und sein FC Aarau sind unter Druck. sda

Am 26. Spieltag ist man auswärts bei Wil 2:0 in Front, kassiert aber in der 96. Minute noch den 2:2-Ausgleich. In der nächsten Runde empfängt man Direktkonkurrent Carouge und geht 2:0 in Führung. Am Ende stehts 2:2. Auch beim nächsten Gegner Bellinzona geht der FCA mit 1:0 in Führung, nach Spielende steht es 1:1. Gegen Ouchy resultiert für die Aargauer im Brügglifeld nur ein 2:2.

Bei Xamax kassiert die Truppe von Coach Bruno Iacopetta das 1:1 in der 92. Minute. Am 31. Spieltag ist's noch schlimmer. Gegen Vaduz schiesst Aarau in der 85. Minute das 2:1. In der 94. Minute fällt der Ausgleich.

In Schaffhausen ist man auf Siegkurs, ehe wegen eines Eigentors in der 94. Minute gegen den Tabellenletzten wichtige Punkte verloren gehen. In Thun kassiert man in der 80. Minute den entscheidenden Gegentreffer. Vor einer Woche führt der FCA zuhause gegen Wil 2:0. Das Resultat nach Spielende: 2:4.

Nach dem durch die Sieglos-Serie von neun Spielen verpassten direkten Aufstieg ist nun auch der 2. Rang so stark gefährdet wie seit Monaten nicht.

Heute Freitag gastieren die Aarauer bei Etoile Carouge – und könnten ihren Barrage-Platz bei einer Niederlage an die Genfer verlieren. Das Duell gibt es ab 20:15 Uhr auf blue TV .

In der letzten Runde hat Aarau ein Heimspiel gegen Nyon, Etoile Carouge spielt beim Aufsteiger Thun.