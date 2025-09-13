  1. Privatkunden
Challenge League Der FC Aarau setzt mit 7. Sieg im 7. Spiel eine Bestmarke

SDA

13.9.2025 - 20:46

Aarau – Vaduz 1:0

Aarau – Vaduz 1:0

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

Der FC Aarau feiert in der 7. Runde den siebten Sieg und stellt damit eine Bestmarke für die 2003 eingeführte Challenge League auf.

Keystone-SDA

13.09.2025, 20:46

13.09.2025, 21:15

Seit 1950 ist kein Team besser in die zweithöchste Schweizer Meisterschaft gestartet als der FCA.

Der goldene Treffer beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Vaduz gelang Elias Filet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der französische Stürmer profitierte von einer Vorlage von Valon Fazliu. Mit dem Sieg gegen den ersten Verfolger bauten die Aargauer ihren Vorsprung an der Spitze der Tabelle auf sieben Punkte aus.

Weiter geht es für den FCA am kommenden Samstag im Brügglifeld im Schweizer Cup gegen die Young Boys weiter.

Bellinzona – Rapperswil-Jona 1:1

Bellinzona – Rapperswil-Jona 1:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

Telegramme und Tabelle:

Aarau – Vaduz 1:0 (1:0). – 7145 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tor: 45. Filet 1:0.

Bellinzona – Rapperswil 1:1 (0:1). – 345 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tore: 24. Samba So 0:1. 50. Sadiku 1:1.

