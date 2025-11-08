  1. Privatkunden
Challenge-League-Highlights Leader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

SDA

8.11.2025 - 20:38

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Der FC Aarau kassiert eine Schockniederlage. Der Leader der Challenge League geht in der 13. Runde beim zuvor sieglosen Schlusslicht Bellinzona mit 1:5 unter.

Keystone-SDA

08.11.2025, 20:38

08.11.2025, 20:43

Der fast makellos in die Saison gestartete FC Aarau legte in Bellinzona einen Auftritt zum Vergessen hin. Michael Gonçalves, Armando Sadiku, Aaron Rey und Jonatan Mayorga trafen zur 4:0-Pausenführung der Tessiner, die zuvor in dieser Saison nur im Cup gegen den Viertligisten SC Nebikon gewonnen hatten.

Willy Vogt, der in der ersten Halbzeit mit drei Assists brilliert hatte, traf nach 59 Minuten zum 5:0. Damit schoss Bellinzona in einer knappen Stunde gegen den FCA gleich viele Tore wie zuvor in zwölf Runden oder 18 Spielstunden.

Telegramm und Tabelle:

Bellinzona – Aarau 5:1 (4:0). – 679 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 9. Gonçalves 1:0. 16. Sadiku (Penalty) 2:0. 34. Rey 3:0. 41. Mayorga 4:0. 59. Vogt 5:0. 93. Filet 5:1.

1. Aarau 13/33 (27:15). 2. Vaduz 12/27 (28:12). 3. Yverdon 13/24 (27:16). 4. Neuchâtel Xamax FCS 13/21 (23:18). 5. Stade Lausanne-Ouchy 12/19 (21:17). 6. Stade Nyonnais 13/14 (18:21). 7. Etoile Carouge 13/12 (12:17). 8. Wil 13/11 (11:24). 9. Rapperswil-Jona 13/10 (13:21). 10. Bellinzona 13/7 (10:29).

Atlético Madrid - Levante 3:1

Atlético Madrid - Levante 3:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Zürich – Luzern 3:2

Zürich – Luzern 3:2

Bellinzona – Aarau 5:1

Zürich – Luzern 3:2

