Verkauf verweigert Liga entzieht Bellinzona die Lizenz – Klub reagiert umgehend

Luca Betschart

9.12.2025

Die Liga kann dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung bei Bellinzona von Pablo Jesus Bentancur nicht zustimmen.
Bild: KEYSTONE

Der AC Bellinzona droht der Ausschluss aus der Challenge League. Die Swiss Football League verweigert dem Klub die Zustimmung zum Verkauf und entzieht ihm die Lizenz III, die zur Teilnahme an der zweithöchsten Liga berechtigt. Der Verein reagiert umgehend.

Redaktion blue Sport

09.12.2025, 09:23

09.12.2025, 10:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Swiss Football League hat Bellinzona die Spielberechtigung in der dieci Challenge League entzogen.
  • Bellinzona kann gegen den Entscheid innerhalb von fünf Tagen bei der Rekursinstanz für Lizenzen rekurrieren.
  • Bellinzona reagiert umgehend und geht davon aus, dass sich die Angelegenheit sehr bald klären wird.
Mehr anzeigen

In einer veröffentlichten Mitteilung schreibt die Swiss Football League: «Aufgrund der vom Klub eingereichten Unterlagen kann die unabhängige Kommission dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung – konkret im vorliegenden Fall des gesamten Aktienkapitals – durch Pablo Jesus Bentancur an Juan Carlos Trujillo Velasquez nicht zustimmen. Folglich wird der AC Bellinzona die Lizenz III und damit die Spielberechtigung in der dieci Challenge League entzogen.»

Gemäss Reglements der SFL für die Lizenzerteilung ist bei einem Kontrollwechsel eines Klubs die Zustimmung der Lizenzbehörden erforderlich, heisst es weiter. So wird sichergestellt, dass ein Eigentümerwechsel – selbst während der laufenden Saison und nach Abschluss des ordentlichen Lizenzierungsverfahrens – hinsichtlich seiner finanziellen und sportlichen Auswirkungen geprüft wird.

Konkret wollte Pablo Jesus Bentancur sein gesamtes Aktienpaket an Juan Carlos Trujillo Velasquez verkaufen. Die Lizenzkommission hält fest, «dass der Klub über einen sehr langen Zeitraum verfügte, um sein Dossier zu erstellen und zu ergänzen sowie die fehlenden Unterlagen einzureichen, die zur Bestätigung seiner Lizenz hätten führen können».

Das derzeitige Schlusslicht der Challenge League kann gegen den Entscheid innerhalb von fünf Tagen bei der Rekursinstanz für Lizenzen rekurrieren. Während dieser Frist und auch im Falle eines Rekurses gilt die aufschiebende Wirkung, wodurch die Tessiner weiterhin am Spielbetrieb der Challenge League teilnehmen können. 

Bellinzona hat bereits eine Lösung

Bellinzona hat umgehend auf die Mitteilung der SFL reagiert. Der Klub teilte mit, dass es «lediglich eine technische Angelegenheit zu klären» gebe. Und weiter: «Das Geld wurde bereits auf einem blockierten Notarkonto zugunsten der SFL hinterlegt und wartet darauf, freigegeben zu werden. Der ACB wartet lediglich darauf, dass die zuständige Bank ihre Prüfungen abschliesst.» Man habe «die nächsten Schritte zur vollständigen Lösung der Angelegenheit bereits vereinbart».

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

