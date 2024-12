Seferovic: «Mir geht es gut in Dubai, die Karriere läuft weiter»

Haris Seferovic spielt seit Sommer 2023 in Dubai. Der 32-Jährige fühlt sich in seiner neuen Heimat bestens aufgehoben. Bei blue Sport erzählt er aus seinem Alltag – und über eine mögliche Rückkehr in die Schweiz.

16.12.2024