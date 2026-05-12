«Es ist unglaublich» – das sagt Aarau-Coach Iacopetta zum Wahnsinn in Vaduz

Aarau-Trainer Iacopetta: «Es sind unglaubliche Emotionen» 12.05.2026

Mit einem Tor in der Nachspielzeit gewinnt Aarau den Spitzenkampf in Vaduz und hat auf einmal die Vorteile auf seiner Seite. FCA-Trainer Brunello Iacopetta erklärt bei blue Sport, weshalb er keinen Druck verspürt.

«Es sind unglaubliche Emotionen. Da gibt es kein Halten mehr», sagt ein sichtlich erleichterter Brunello Iacopetta nach dem Spiel bei blue Sport. «Wir haben in der zweiten Halbzeit gedrückt und gedrückt, aber der Ball wollte nicht rein.» Bis Innenverteidiger David Acquah in der Nachspielzeit mit nach vorne stürmte und doch noch zum 2:1 traf. «Es freut mich für ihn persönlich, aber auch für unsere tollen Fans und den ganzen Verein. Dieses Spiel war einfach unglaublich.»

Den grossen Druck, der auf ihm lastet, konnte der Aarau-Coach in den letzten Tagen gut ausblenden. «Wir wussten, dass es um alles oder nichts geht für uns. Aber wir hatten diese Überzeugung in uns. Seit Runde 13 oder 14 lagen wir hinter Vaduz, aber wir glaubten immer daran, die Mannschaft hat nie aufgehört. Deshalb spürten wir keinen Druck, sondern Vorfreude.»

Jetzt ist der FCA im Vorteil und hat den Aufstieg in den eigenen Füssen. Mit einem Heimsieg am Freitag gegen Yverdon ist die Rückkehr in die Super League nach elf Jahren perfekt. Ein Selbstläufer wird es gegen den Drittplatzierten aber nicht, wie auch Iacopetta weiss: «Wir kennen alle ihre Qualitäten und müssen uns gut auf dieses Spiel vorbereiten. Wir werden wie immer eine volle Hütte im Brügglifeld haben und können auf die Unterstützung unserer grossartigen Fans zählen. Dann liegt es an uns, den Fokus auf den Platz zu setzen und unsere Sache gut zu machen.»

Die Ausgangslage vor der letzten Challenge-League-Runde der Saison ist klar: Vaduz kann Aarau nur noch überholen, wenn die Liechtensteiner mehr Punkte holen als die Aargauer. Sollte der FCA gegen Yverdon verlieren, würde Vaduz auswärts in Wil schon ein Punkt für Platz 1 reichen. Spielt Aarau unentschieden, könnte Vaduz den FCA mit einem Sieg überholen.

blue Zoom überträgt die Partie zwischen Aarau und Yverdon am kommenden Freitag live im Free-TV. Anpfiff ist um 20:15 Uhr.