Vaduz – Sion 0:2 dieci Challenge League, 1. Runde, Saison 23/24 23.07.2023

Sion gestaltet sein erstes Spiel in der Challenge League siegreich. Der Absteiger gewinnt zum Saisonauftakt 2:0 in Vaduz.

Ylyas Chouaref brachte die Gäste nach 21 Minuten in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Captain Reto Ziegler mit einem verwerteten Handspenalty. Neben Ziegler und Chouaref standen mit Numa Lavanchy, Joel Schmied, Kevin Bua und dem Brasilianer Baltazar weitere Stammkräfte der letzten Saison in der Startelf. Dejan Sorgic debütierte als Sturmspitze, Timothy Fayulu hütete das Tor.

Für die neu wieder von Didier Tholot trainierten Walliser ist es der erste Pflichtspielsieg seit Mitte April. Inklusive den Niederlagen in der Barrage gegen Stade Lausanne-Ouchy setzte es in der Abstiegssaison am Ende neun Niederlagen und ein Unentschieden ab.

Im zweiten Spiel des Tages gewann Wil in Bellinzona dank zwei Toren von Sofian Bahloul 2:0.

Bellinzona – Wil 0:2 dieci Challenge League, 1. Runde, Saison 23/24 23.07.2023

Kurztelegramme:

Vaduz – Sion 0:2 (0:1). – SR Schnyder. – Tore: 21. Chouaref 0:1. 53. Ziegler (Penalty) 0:2.

Bellinzona – Wil 0:2 (0:1). – SR Tschudi. – Tore: 6. Bahloul 0:1. 67. Bahloul 0:2.

sda