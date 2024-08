Aarau – Carouge 1:0 dieci Challenge League, 5. Runde, Saison 24/25 24.08.2024

Der wie jedes Jahr zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählende FC Aarau feiert in der Challenge League im fünften Saisonspiel den ersten Sieg.

Das Team von Neo-Trainer Brunello Iacopetta gewann zu Hause gegen den Aufsteiger Etoile Carouge 1:0. Den Treffer erzielte in der 14. Minute Stürmer Henri Koide mit dem einzigen Schuss aufs Tor der Gastgeber. Mit nun fünf Punkten rückte Aarau vom letzten in den drittletzten Rang vor.

Im zweiten Spiel vom Samstag gewann Bellinzona zu Hause gegen Schaffhausen 2:1. Rilind Nivokazi (20.) und Mohammed Sangare (29.) brachten das Heimteam innert neun Minuten mit 2:0 in Führung. Beide Male leistete Jetmir Krasniqi die Vorarbeit. Den von Ciriaco Sforza trainierten Gästen gelang in der 88. Minute nur noch das Anschlusstor durch Alessandro Bizzarri. Bellinzona verbesserte sich vom 6. auf den 2. Tabellenplatz. Leader Thun spielt erst am Sonntag gegen Stade Nyonnais.

