Vorwürfe gegen Elsad Zverotic FC Aarau leitet Untersuchung gegen eigenen Sportchef ein

Jan Arnet

27.8.2025

Gegen Elsad Zverotic wurde in Aarau eine interne Untersuchung eingeleitet.
Gegen Elsad Zverotic wurde in Aarau eine interne Untersuchung eingeleitet.
blue Sport

Der FC Aarau hat bestätigt, dass der Verein eine externe Untersuchung gegen seinen Sportchef Elsad Zverotic eingeleitet hat. Was steckt dahinter?

Jan Arnet

27.08.2025, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Aarau hat eine externe Untersuchung gegen seinen Sportchef Elsad Zverotic eingeleitet.
  • Die Vorwürfe betreffen das Transferwesen.
  • «Die von Drittpersonen gegen mich erhobenen Anschuldigungen sind haltlos», sagt Zverotic.
Mehr anzeigen

Fünf Spiele, fünf Siege. Die verlorene Barrage gegen GC ist vergessen und verdaut, der FC Aarau ist hervorragend in die neue Saison gestartet. Und trotzdem rumort es rund ums Brügglifeld. Die «Aargauer Zeitung» berichtet von schwerwiegenden Vorwürfen gegen Sportchef Elsad Zverotic.

Gegen Zverotic wurde eine interne Untersuchung eingeleitet – auf Initiative des Verwaltungsrats des FC Aarau. «Es ist die Konsequenz einer langen Reihe von Vorwürfen, die seit mehreren Wochen von verschiedenen Personen erhoben werden», schreibt die Zeitung. Die Anschuldigungen würden das Transferwesen betreffen, heisst es. Genauere Details werden keine genannt.

In einer Stellungnahme bestätigt der FCA: «Der Verwaltungsrat des FC Aarau ist seiner Sorgfaltspflicht vollumfänglich nachgekommen und hat eine unabhängige externe Untersuchung eingeleitet.» Elsad Zverotic würde in dieser schwierigen Phase den Rückhalt des Vereins geniessen. «Er nimmt seine Funktion als Sportchef weiterhin vollumfänglich wahr.»

Zverotic: «Anschuldigungen sind haltlos»

Auch Zverotic selbst äussert sich. «Ich begrüsse die Untersuchung und diese zeugt von einem professionellen und pflichtgemässen Verhalten seitens der zuständigen Organe des FC Aarau. Ich werde selbstverständlich kooperieren», wird er in der «Aargauer Zeitung» zitiert.

Und weiter: «Die von Drittpersonen gegen mich erhobenen Anschuldigungen sind haltlos. Ich habe sämtliche Entscheidungen gestützt auf sportliche Überlegungen und stets im Interesse des FC Aarau getroffen.»

Der Verein kündigt an, nach Abschluss der Untersuchung über die Ergebnisse zu informieren.

