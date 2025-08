Aarauer Staffmitglieder und Fans versuchen Rasen von Wasser zu befreien 26.07.2025

Wegen starker Regenfälle musste das Spiel der 1. Challenge-League-Runde zwischen Aarau und Bellinzona in der 65. Minute abgebrochen werden. Nun ist klar: Die Partie wird komplett nachgeholt. Sehr zum Ärger des FCA.

Die Aarauer führten im Spiel vom 26. Juli gegen Bellinzona mit 3:1, als Schiedsrichter Johannes von Mandach 25 Minuten vor Spielende das Spiel unterbrach. Das Spielfeld im Brügglifeld war nach starken Regenfällen nicht mehr bespielbar.

Während des rund 20-minütigen Unterbruchs versuchten Aarauer Staffmitglieder und Fans mit Schaufeln und Handtüchern den Rasen vom stehenden Wasser zu beseitigen. Ohne Erfolg. Von Mandach blieb nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen.

Am Montag gibt die Swiss Football League bekannt, dass die Partie am Mittwoch, 13. August, um 19.30 Uhr vollständig wiederholt wird. «Sämtliche Spielstatistiken verlieren ihre Gültigkeit», heisst es in der Mitteilung.

Aarau kann Entscheid nicht nachvollziehen

Die Aarauer können das nur schwer nachvollziehen. «Der FC Aarau nimmt mit Unverständnis zur Kenntnis, dass die Swiss Football League entschieden hat, die abgebrochene Begegnung gegen die AC Bellinzona über die gesamte Spieldauer neu anzusetzen», schreibt der FCA in einer Medienmitteilung.

Und weiter: «Besonders stossend ist die Tatsache, dass die Begegnung nach der Halbzeitpause bei deutlich schlechteren Platzverhältnissen noch angepfiffen worden war, während der sich verbessernde Zustand des Spielfelds nach dem Unterbruch nicht mehr ausreichend berücksichtigt wurde.»

So hätten die Aargauer gewünscht, dass das Spiel beim Nachholtermin in der 65. Minute beim Stand von 3:1 fortgeführt wird. Den Entscheid, das Spiel neu anzusetzen, könne man «in keiner Weise nachvollziehen». Nichtsdestotrotz habe sich der Fall für den FCA nun erledigt.

Vonseiten der SFL heisst es, eine externe Disziplinarkommission habe das Verfahren geschlossen und entschieden, dass das Spiel wiederholt werden muss. Im Wettspielreglement des Schweizerischen Fussballverbands steht: «Die zuständige Behörde der den jeweiligen Wettbewerb durchführenden Organisation ist allein befugt, eine Spielwiederholung anzuordnen, wenn ein Verbandsspiel nicht ausgetragen oder beendigt worden ist, ohne dass ein Team bzw. Klub (...) verantwortlich ist.»

