Der FC Thun führt die Tabelle der Challenge League nach der 31. Runde mit sechs Punkten Vorsprung an. Die Berner Oberländer deklassieren Wil 7:0.

Im Gegensatz zum ersten Verfolger Aarau, der am Karfreitag zuhause gegen Vaduz (2:2) zum sechsten Mal in Folge nicht über ein Remis hinausgekommen war, gab sich Thun am Ostermontag nicht den Hauch einer Blösse. Bereits in der 3. Minute köpfelte Genis Montolio einen Corner von Miguel Castroman zur Führung ein, nur zehn Minuten später erhöhte Castroman im Nachsetzen.

Die weiteren Treffer durch Layton Stewart, Nils Reichmuth, Leonardo Bertone, Christopher Ibayi und ein Eigentor von Ramon Guzzo fielen in der zweiten Halbzeit. Thun geht damit mit einem Polster von sechs Punkten in die letzten fünf Runden.