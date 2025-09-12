Der FC Wil muss zum Start des 7. Spieltags in der Challenge League schon wieder eine Niederlage einstecken. Gegen Neuchâtel Xamax verlieren die Ostschweizer nach 1:0-Vorsprung mit 1:3.
