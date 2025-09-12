  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Challenge-League-Highlights Xamax dreht Partie gegen dezimierten FC Wil ++ Carouge und SLO gewinnen

Patrick Lämmle

12.9.2025

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Der FC Wil muss zum Start des 7. Spieltags in der Challenge League schon wieder eine Niederlage einstecken. Gegen Neuchâtel Xamax verlieren die Ostschweizer nach 1:0-Vorsprung mit 1:3.

Redaktion blue Sport

12.09.2025, 20:00

12.09.2025, 22:42

Die Highlights der restlichen Partien

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Challenge League: Spiele und Tabelle

Meistgelesen

«Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es nicht einer von uns ist»
Russland frohlockt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen»
Jetzt reagiert die Nato auf Moskaus Drohnenaktion +++ Russischer Vorstoss in Region Sumy laut Selenskyj gestoppt
«Es wird wunderschön werden»: Trump spricht über neuen Ballsaal statt über Kirk
Irre Schlussphase in Leverkusen: Grimaldo versenkt zweiten Freistoss nach Doppel-Rot gegen Bayer

Fussball-News

Challenge League. Nächster Dämpfer für Yverdon

Challenge LeagueNächster Dämpfer für Yverdon

«Ich habe geweint». So sehr litt Supertalent Moukoko unter den Zweifeln an seinem Alter

«Ich habe geweint»So sehr litt Supertalent Moukoko unter den Zweifeln an seinem Alter

In gegenseitigem Einvernehmen. Houston Dash löst Vertrag mit Ramona Bachmann auf

In gegenseitigem EinvernehmenHouston Dash löst Vertrag mit Ramona Bachmann auf

Fussball-Videos

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Xamax-Stürmer Demhasaj: «Deshalb sagen mir alle Mimi»

Xamax-Stürmer Demhasaj: «Deshalb sagen mir alle Mimi»

Shkelqim Demhasaj fühlt sich in Neuenburg pudelwohl. Mit blue Sport spricht der Xamax-Stürmer über den Saisonstart, seine Zeit in der Super League und seinen speziellen Spitznamen.

12.09.2025

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

12.09.2025

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Xamax-Stürmer Demhasaj: «Deshalb sagen mir alle Mimi»

Xamax-Stürmer Demhasaj: «Deshalb sagen mir alle Mimi»

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Mehr Videos