Challenge League Heimsiege für die Verfolger Vaduz und Yverdon

SDA

31.8.2025 - 16:24

Yverdon – Xamax 3:1

Yverdon – Xamax 3:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Vaduz und Yverdon-Sport positionieren sich in der Challenge League als erste Verfolger von Leader Aarau. Beide feiern am Sonntag Heimsiege.

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:24

31.08.2025, 17:35

Vaduz setzte sich gegen Wil dank frühen Treffern von Marcel Monsberger und Florian Hoxha 2:1 durch. Absteiger Yverdon behauptete sich im Duell mit Tabellennachbar Neuchâtel Xamax 3:1. Antonio Marchesano vom Penaltypunkt, Dejan Sorgic und Elias Pasche erzielten die Tore.

Vaduz wahrte damit wie der nach sechs Spielen noch makellose FC Aarau (1:0 bei Rapperswil-Jona am Freitagabend) seine Ungeschlagenheit und hält bei 14 Punkten. Yverdon, das mit einer Niederlage in die Saison gestartet war, folgt einen Punkt dahinter.

Yverdon – Xamax 3:1

Yverdon – Xamax 3:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

