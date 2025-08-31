Yverdon – Xamax 3:1 Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26 31.08.2025

Vaduz und Yverdon-Sport positionieren sich in der Challenge League als erste Verfolger von Leader Aarau. Beide feiern am Sonntag Heimsiege.

Keystone-SDA SDA

Vaduz setzte sich gegen Wil dank frühen Treffern von Marcel Monsberger und Florian Hoxha 2:1 durch. Absteiger Yverdon behauptete sich im Duell mit Tabellennachbar Neuchâtel Xamax 3:1. Antonio Marchesano vom Penaltypunkt, Dejan Sorgic und Elias Pasche erzielten die Tore.

Vaduz wahrte damit wie der nach sechs Spielen noch makellose FC Aarau (1:0 bei Rapperswil-Jona am Freitagabend) seine Ungeschlagenheit und hält bei 14 Punkten. Yverdon, das mit einer Niederlage in die Saison gestartet war, folgt einen Punkt dahinter.