Der FC Thun fordert Sion am Freitagabend im Tourbillon. Keystone

Am Freitag könnte Challenge-League-Leader Sion mit einem Sieg über den ersten Verfolger Thun einen grossen Schritt Richtung Super League machen. blue News zeigt das Spitzenspiel ab 20.15 Uhr im Live-Stream.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Challenge League kommt es am Freitagabend (20.15 Uhr live auf blue Zoom) zum Spitzenspiel zwischen Sion und Thun.

Die Zuschauer dürfen sich – zumindest laut der Statistik – auch auf eine Partie mit wenigen Unterbrüchen freuen.

Einer Studie zufolge brauchen angeschlagene Spieler in der Challenge League im Schnitt halb so lange, um wieder aufzustehen, als die Superstars der Saudi Pro League. Mehr anzeigen

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung des FC Sion auf den FC Thun vor dem grossen Showdown am Freitagabend. Gewinnen die Walliser, wären sie schon acht Zähler vorne – der Wiederaufstieg käme immer näher. Gewinnen die Berner Oberländer, sind sie Sion wieder auf den Fersen. Es steht also einiges auf dem Spiel im Tourbillon.

«Steht» ist in der Challenge League ohnehin ein gutes Stichwort. Denn eine Studie hat gezeigt, dass fast nirgendwo die Fussballer so wenig lange auf dem Rasen liegen bleiben wie in der zweithöchsten Liga der Schweiz. Wie das «Tagblatt» mit Verweis auf das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) berichtet, beträgt die Zeit, in der die Partie unterbrochen ist, weil ein gefoulter Spieler angeschlagen am Boden liegt, in der Challenge League pro Spiel im Schnitt 6:10 Minuten.

Fast schon ein Bild mit Seltenheitswert: Drei Challenge-League-Profis liegen angeschlagen am Boden. Keystone

Gemäss der CIES-Studie wird diese Zeit weltweit nur von den ersten Ligen Finnlands und der Slowakei unterboten. Auch die Super League mischt mit 7:06 Minuten (Platz 8) in der Liste von rund 60 Ligen vorne mit.

Saudi-Kicker brauchen doppelt so lange, um aufzustehen

Auf der anderen Seite der Skala steht ausgerechnet die Saudi Pro League, die mit viel Geld alternde Fussballstars in die Wüste lockt. Die Statistik zeigt, dass es sich Superstars wie Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. unter der arabischen Sonne auch gerne etwas länger auf dem Rasen bequem machen: 13 Minuten und 48 Sekunden pro Spiel.

Nur in Katar braucht man im Schnitt noch ein paar Sekunden länger, um aufzustehen. Liegt es an der Hitze? Möglich. Denn lange liegengeblieben wird auch in Brasilien, Mexiko und Bolivien.

Aber zurück in die Schweiz und zum Spitzenspiel der Challenge League. Der Showdown zwischen Sion und Thun ist am Freitag live im Free-TV auf blue Zoom zu sehen. blue News zeigt die Partie im Live-Stream. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.