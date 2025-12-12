Rekordspieler Oliver Jäckle gegen Winterthur in einem seiner 394 Partien für Aarau. KEYSTONE

Oliver Jäckle dürfte heute Abend beim Spiel gegen Étoile Carouge im Brügglifeld abgefeiert werden. Der 32-Jährige ist seit dieser Woche mit 394 Partien der alleinige Rekordspieler des FC Aarau.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Seit letztem Sonntag und dem 2:1 im Stade Municipal in Yverdon ist Oliver Jäckle (32) alleiniger Rekordspieler des FC Aarau. Beim 2:1-Sieg im Stade Municipal in Yverdon trägt der 32-Jährige das Aarau-Trikot zum 394. Mal, damit hat er den langjährigen Libero Rolf Osterwalder abgelöst.

Für Jäckle, der am 22. April 2012 sein Pflichtspiel-Debüt für den FCA feierte, ist es die 14. Saison beim selben Klub, damit ist er eine rare Spezies im schnelllebigen Fussballbusiness geworden.

Klar, haben die Aarauer fürs Heimspiel gegen Étoile Carouge (heute Abend um 20.15 Uhr live auf blue Zoom) einige beeindruckende Zahlen ihres Captains zusammengetragen.

Man darf gespannt sein, wie der FC Aarau heute seinen neuen Rekordspieler ehren und feiern wird.

Die Zahlen von Rekord-Jäckle 32'601 Minuten hat er bis jetzt das Trikot des FC Aarau getragen, das sind über 543 Stunden oder 22 Tage und 15 Stunden. Beeindruckend: In den 394 Partien stand Jäckle im Schnitt 83 Minuten auf dem Platz.

175 Mitspieler teilten in dieser Zeit mit ihm die Aarau-Kabine. Die meisten Spiele absolvierte er mit Marco Thaler (156) und Sandro Burki (143).

15 (!) verschiedene Trainer erlebte Jäckle dabei. Von René Weiler über Raimondo Ponte bis zu Brunello Jacopetta. Am meisten Partien absolvierte er unter Stephan Keller. 85 an der Zahl.

36 Skorerpunkte erzielte er bisher. Die Torpremiere feierte er 2013 gegen den FC Luzern. Es blieb bis heute sein einziges Kopfballtor. 17 Tore waren es bisher insgesamt. 19 Mal legte er für einen Mitspieler auf. Mehr anzeigen

