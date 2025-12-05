Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat. 04.12.2025

Vaduz mischt die Challenge League auf – auch dank eines Verteidigers mit juristischem Hintergrund. Liridon Berisha verbindet Fussball und Jus-Studium. Dafür pendelt er auch täglich von Zürich nach Liechtenstein.

Der Vaduz hat in der Challenge League einen Lauf. Die Liechtensteiner führen die Tabelle gemeinsam mit dem punktgleichen FC Aarau an.

Mitverantwortlich für den Höhenflug ist auch Liridon Berisha. Der Verteidiger köpfte im letzten Liga-Spiel sein Team in Nyon zum siebten Sieg in Folge in der Meisterschaft (am Freitag empfängt Vaduz zuhause Xamax, die Partie kannst du hier ab 20.15 Uhr im Live-Stream verfolgen).

Dabei hat der 28-Jährige im Gegensatz zu den meisten seiner Berufskollegen keinen normalen Fussball-Alltag: Er pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Im Zug mit blue Sport Reporter Chris Augsburger redet Berisha über sein Morgenritual und wieso er neben Fussball noch Rechtswissenschaft studierte.