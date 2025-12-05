  1. Privatkunden
Im Zug mit Vaduz-Profi Karriere auf zwei Gleisen: Liridon Berisha zwischen Juristerei und Fussball

Syl Battistuzzi

5.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Vaduz mischt die Challenge League auf – auch dank eines Verteidigers mit juristischem Hintergrund. Liridon Berisha verbindet Fussball und Jus-Studium. Dafür pendelt er auch täglich von Zürich nach Liechtenstein.

Syl Battistuzzi

05.12.2025, 10:33

Der Vaduz hat in der Challenge League einen Lauf. Die Liechtensteiner führen die Tabelle gemeinsam mit dem punktgleichen FC Aarau an.

Mitverantwortlich für den Höhenflug ist auch Liridon Berisha. Der Verteidiger köpfte im letzten Liga-Spiel sein Team in Nyon zum siebten Sieg in Folge in der Meisterschaft  (am Freitag empfängt Vaduz zuhause Xamax, die Partie kannst du hier ab 20.15 Uhr im Live-Stream verfolgen).

Dabei hat der 28-Jährige im Gegensatz zu den meisten seiner Berufskollegen keinen normalen Fussball-Alltag: Er pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Im Zug mit blue Sport Reporter Chris Augsburger redet Berisha über sein Morgenritual und wieso er neben Fussball noch Rechtswissenschaft studierte. 

Fussball: FC Vaduz - Neuchâtel Xamax FCS
Fussball: FC Vaduz - Neuchâtel Xamax FCS

So 07.12. 00:00 - 02:30 ∙ blue Sport D 1 ∙ 150 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Fussball Videos

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

03.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3

