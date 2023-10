Vaduz – Thun 1:1 dieci Challenge League, 9. Runde, Saison 23/24 01.10.2023

Leader Thun kommt in der 9. Challenge-League-Runde auswärts bei Vaduz nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst es, sich an der Tabellenspitze abzusetzen.

Dass die Berner Oberländer nicht mit leeren Händen die Heimreise aus dem Ländle antreten mussten, hatten sie Koro Kone zu verdanken. Der Ivorer traf in der 88. Minute zum Ausgleich, nachdem Vaduz kurz nach dem Seitenwechsel durch Dejan Djokic in Führung gegangen war.

Aufsteiger Baden hält Schaffhausen auf Distanz

Auch im Kellerduell zwischen Baden und Schaffhausen gab es keinen Sieger. Beim 1:1 mussten die Gäste rund 70 Minuten in Unterzahl spielen, nachdem Bujar Lika nach einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Schaffhausen liess sich davon jedoch nicht unterkriegen und ging zehn Minuten nach dem Platzverweis durch Arbnor Hasani gar in Führung. Davide Giampa rettete dem Aufsteiger mit seinem Tor in der 77. Minute immerhin noch einen Punkt.

Baden – Schaffhausen 1:1 dieci Challenge League, 9. Runde, Saison 23/24 01.10.2023

Bellinzona feiert wichtigen Sieg

Zu einem 1:0-Sieg kam Bellinzona gegen Aufsteiger Nyonnais. Den entscheidenden Treffer erzielte Matar Dieye nach 65 Minuten.

Nach neun Runden führt Thun die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sion an. Schaffhausen ist Schlusslicht.

Bellinzona – Stade Nyonnais 1:0 dieci Challenge League, 9. Runde, Saison 23/24 01.10.2023

Telegramme und Tabelle:

Vaduz – Thun 1:1 (0:0). – SR Huwiler. – Tore: 48. Djokic 1:0. 88. Kone 1:1.

Baden – Schaffhausen 1:1 (0:1). – SR Sanli. – Tore: 31. Hasani 0:1. 77. Giampà 1:1. – Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Lika (Schaffhausen, Notbremse).

Bellinzona – Stade Nyonnais 1:0 (0:0). – SR Thies. – Tor: 65. Dieye 1:0.

Die Highlights der Spiele vom Freitag

Wil – Aarau 0:2 dieci Challenge League, 9. Runde, Saison 23/24 29.09.2023

Xamax – Sion 0:3 dieci Challenge League, 9. Runde, Saison 23/24 29.09.2023

Challenge League: Spiele und Tabelle

sda