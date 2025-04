Thun-Captain Marco Bürki: «Der Druck ist in der Kabine nie ein Thema»

Der FC Thun will zurück in die Super League und hat das ambitionierte Saisonziel bereits zu Saisonbeginn offen kommuniziert. Wie Marco Bürki erklärt, ist der hohe Druck in der Mannschat aber nie ein Thema.

26.03.2025