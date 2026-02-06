Vaduz führt die Tabelle in der Challenge League vor dem punktgleichen FC Aarau an. Am Freitag haben die Liechtensteiner die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen. Verfolge Partie gegen Étoile Carouge jetzt im Live-Stream.
