  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stream Legt Vaduz im Aufstiegsrennen wieder vor?

Patrick Lämmle

6.2.2026

Vaduz führt die Tabelle in der Challenge League vor dem punktgleichen FC Aarau an. Am Freitag haben die Liechtensteiner die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen. Verfolge Partie gegen Étoile Carouge jetzt im Live-Stream.

Redaktion blue Sport

06.02.2026, 20:05

06.02.2026, 21:35

Meistgelesen

Yann Sommer ist begeistert von der brasilianischen Delegation
Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens
Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen
Suizidhalsband von «Sarco»-Erfinder soll in der Schweiz getestet werden
New York staunt über einen Eisboot-Oldie

Fussball-News

Zuletzt meist nur noch Ersatz. Albert Vallci wecheslt von St. Gallen zu Sturm Graz

Zuletzt meist nur noch ErsatzAlbert Vallci wecheslt von St. Gallen zu Sturm Graz

«Meditation» nach schlechtem Spiel. Görtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

«Meditation» nach schlechtem SpielGörtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden». Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden»Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

Women's Super League. Von Titelträumen, Abstiegssorgen und neuen Gesichtern

Women's Super LeagueVon Titelträumen, Abstiegssorgen und neuen Gesichtern

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden