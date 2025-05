Gerber: «Wir waren vor dem Tod, aber haben gekämpft» Andres Gerber führt den FC Thun als Präsident nach fünf Jahren zurück in die Super League. Seine ersten Worte im Gespräch mit blue Sport. 02.05.2025

Der FC Thun ist zurück in der Super League. Das sagen Trainer Mauro Lustrinelli und Präsident Andres Gerber zum geschafften Aufstieg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mauro Lustrinelli spielte sich die Aufstiegsszenen vor dem Spiel gegen den FC Aarau im Kopf schon «tausendmal» durch, sagt er bei blue Sport. Nach dem 2:1-Sieg ist der Aufstieg Tatsache.

Lustrinelli: «Ich bin innerlich unglaublich glücklich und stolz. Es war ein langer Weg.»

Thun-Präsident Andres Gerber spricht von einer Genugtuung. Nach fünf Jahren der Zweitklassigkeit ist der FCT zurück in der Super League. «Es ist wie in einem Traum. Es ist wunderschön.» Mehr anzeigen

Der FC Thun ist zurück in der Super League. «Geniessen», so die ersten Worte von Aufstiegs-Coach Mauro Lustrinelli. Im Sommer 2022 übernahm der Tessiner den Trainerposten bei den Berner Oberländern, drei Saisons später führt er den FCT nach fünf Jahren in der Challenge League wieder in die höchste Spielklasse.

«Ich habe immer an den Aufstieg geglaubt», betont Lustrinelli. Die Mannschaft sei im vergangenen Monat im Flow gewesen. Nun ist der Aufstieg Tatsache. Eine Tatsache, die sich Lustrinelli schon «tausendmal» in seinem Kopf durchspielte. «Ich bin innerlich unglaublich glücklich und stolz. Es war ein langer Weg. Das ist die Belohnung für den FC Thun, für die Arbeit über die drei Jahre.»

«Ich hatte schon zwei Aufstiege als Spieler, aber das ist noch geiler» Mauro Lustrinelli führt den FC Thun zurück in die Super League. Man habe immer daran geglaubt, sagt er bei blue Sport. 02.05.2025

Tor von Eigengewächs «Kirsche auf der Torte»

In seiner Karriere als Trainer ist es der bisher grösste Erfolg. Allem voran emotional, da Lustrinelli dem FC Thun seit Jahren verbunden ist. Aufstiege kannte der 49-Jährige bisher nur als Spieler (2002 mit dem FC Wil, 2010 mit dem FC Thun). «Ich hatte schon als Spieler zwei Aufstiege, aber das ist noch geiler.»

Dass mit Ethan Meichtry das 19-jährige Eigengewächs das entscheidende Tor schiesst, ist für Lustrinelli die «Kirsche auf der Torte». Das spreche für die Philosophie des FC Thun.

Meichtry schiesst den FC Thun traumhaft in die Super League 02.05.2025

Gerber: «Eine riesige Genugtuung»

Die Philosophie der Thuner wird unter anderem von Präsident Andres Gerber getragen. Der Aufstieg gehe tief. «Es ist eine riesige Genugtuung. Wir waren wirtschaftlich wie sportlich vor dem Tod. Aber wir haben gekämpft und haben es überlebt. Jetzt stehen wir in der Super League und es ist wie in einem Traum. Es ist wunderschön.»

Gerber spricht von einem verdienten Aufstieg und lobt den Klub für den Durchhaltewillen über die Jahre hinweg. «Wir waren jetzt fünf Jahre in der Challenge League. Wenn man uns vor fünf Jahren gesagt hätte, dass es fünf Jahre dauert (für den Wiederaufstieg, d.Red.), dann weiss ich nicht, ob wir durchgebissen hätten.»

Doch die Thuner bissen durch und sind zurück im Oberhaus. Schon zu Beginn der Saison sprach mein beim FCT den Aufstieg als Saisonziel aus. Ein mutiger Entscheid, wie Gerber rückblickend sagt. Er hält aber fest: «Es war gut, dass wir mutig waren. Wir haben es geschafft.»

Weitere Stimmen und Eindrücke zum Spiel

«Es war mental sehr anspruchsvoll» Thun-Sportchef Dominik Albrecht hat unmittelbar nach dem Aufstieg der Thuner mit blue Sport gesprochen. 02.05.2025

Fabio Fehr: «Unbeschreiblich – genau das wollten wir» 02.05.2025

Bamert: «Pure Freude» Beim Interview mit Jan Bamert ist vor allem eins zu hören: die Party im Hintergrund. 02.05.2025

Die ersten Momente nach Thuns Aufstieg 02.05.2025

So feiern die Thuner den Aufstieg in der Kabine 02.05.2025

Mitspieler verpassen Marco Bürki eine Bierdusche 02.05.2025

blue Sport Moderator Chris Augsburger mit Bier geduscht Hélios Sessolo steht bereit für das Interview mit blue Sport, kurz nachdem es beginnt, giessen die Thun-Spieler Bier über den Kopf von Moderator Chris Augsburger. 02.05.2025

«Wir können stolz auf unsere Entwicklung sein» Der FC Aarau verpasst den direkten Aufstieg in die Super League definitiv. Dennoch: Brunello Iacopetta lobt seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff für die Entwicklung innerhalb der Saison. 02.05.2025