Marc Schneider heisst der neue Trainer des FC Vaduz. Bild: Keystone

Nach der Trennung von Martin Stocklasa ist der FC Thun auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Marc Schneider übernimmt und wird bei den Liechtensteinern neuer Cheftrainer.

Der FC Vaduz hat einen neuen Coach. In einer Mitteilung schreibt der Challenge-League-Klub am Mittwoch: «Wir vermelden die Verpflichtung von Marc Schneider als neuen Cheftrainer. Der 43-jährige Thuner stand zuletzt und bis im Oktober 2022 bei der Spielvereinigung Greuter Fürth in der 2. Bundesliga als Trainer an der Seitenlinie. Nun unterschreibt er beim FC Vaduz einen Vertrag über knapp 1,5 Jahre bis im Sommer 2025.»

Weiter heisst es: «Zusammen mit Marc Schneider wird Pascal Cerrone als neuer Assistenztrainer engagiert. Er erhält ebenfalls einen Vertrag bis im Sommer 2025. Der 42-jährige gebürtige Frauenfelder ist bereits langjähriger Co-Trainer von Schneider und stand sowohl beim FC Thun Berner Oberland als auch in Belgien an seiner Seite. Cerrone war bereits als aktiver Fussballer lange beim FC Vaduz tätig und absolvierte insgesamt 170 Pflichtspiele für den FCV.»

Erst am Montag gab der Liechtensteiner Challenge-League-Klub bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Martin Stocklasa per sofort beendet wird. Auch Assistenztrainer Walter Thomae musste die Vaduzer per sofort verlassen.