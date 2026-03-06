  1. Privatkunden
Sie war ein Nati-Star Aarau-Verteidiger Dickenmann wandelt auf den Spuren seiner Cousine Lara

Moritz Meister

6.3.2026

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Marcin Dickenmann: «Bin stolz, Lara in der Familie zu haben»

Dickenmann: ein Name, der verpflichtet. Marcins Cousine Lara hat nicht nur in der Nati gespielt, sie hat die Nati geprägt. Der Aarau-Verteidiger über eine der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen aller Zeiten.

06.03.2026

Marcin Dickenmann stammt aus einer fussballverrückten Familie. Der 25-Jährige will mit dem FC Aarau in die Super League aufsteigen und ist stolz darauf, mit seiner Cousine Lara in Verbindung gebracht zu werden.

Moritz Meister

06.03.2026, 17:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marcin Dickenmann will mit dem FC Aarau in die Super League aufsteigen.
  • Mit seiner Cousine Lara in Verbindung gebracht zu werden, erfüllt ihn mit Stolz.
  • Die komplette Familie ist fussballbegeistert.
Mehr anzeigen

«Bei uns zu Hause wurde immer über Fussball geredet», erzählt Marcin Dickenmann. Kein Wunder, denn der Rechtsverteidiger vom FC Aarau wuchs in einer fussballbegeisterten Familie auf. Sein Vater war Trainer in Höngg, sein Bruder spielte bis zur U16 für GC und seine Schwester für den heimischen FC Stäfa. Doch die grösste Karriere in der Familie legte seine Cousine Lara hin. 135-mal stand sie für die Frauen-Nati auf dem Feld, gewann mit dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon unzählige Titel. Dass der 25-Jährige mit seiner erfolgreichen Cousine in Verbindung gebracht wird, ist keine Last für ihn. Im Gegenteil: «Es macht mich stolz.»

Marcin Dickenmann will mit dem FC Aarau in die Super League aufsteigen.
Marcin Dickenmann will mit dem FC Aarau in die Super League aufsteigen.
KEYSTONE

Mit dem FC Aarau will der Aussenverteidiger in dieser Saison den Aufstieg schaffen und sich so den Traum von der Super League erfüllen. Neben seiner Cousine Lara, von welcher er sich vor allem den Willen und den Ehrgeiz abgeschaut hat, war in jungen Jahren der ehemalige Barça-Star Dani Alves eines der Vorbilder des Defensivspielers. Doch im Gegensatz zu Alves sieht Dickenmann seine Stärken vor allem in der Defensive. Diese könnten für den FC Aarau im Kampf um den Aufstieg in die Super League noch zu einem entscheidenden Faktor werden.

Am Freitag trifft Aarau auswärts auf Étoile Carouge. Die Partie kannst du live im Free-TV auf blue Zoom verfolgen. Anstoss ist um 20.15 Uhr.

Etoile Carouge FC - FC Aarau
Etoile Carouge FC - FC Aarau

Fr 06.03. 20:00 - 22:30 ∙ blue Zoom D ∙ 150 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Fussball-Videos

